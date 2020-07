A Moncalvo nessun caso di positività al Covid-19

Buone notizie in arrivo dal Comune di Moncalvo, sulla pagina facebook del paese è apparso un post che annuncia l’effettiva guarigione dell’ultimo caso di Covid-19. Quindi Moncalvo non ha attualmente casi di positività al virus.

“Speriamo di poterci lasciare alle spalle questi mesi difficili, ma non abbassiamo la guardia. Il rischio di nuovi contagi non é nullo, facciamo quanto in nostro potere per evitarli. É un gesto di responsabilità che dobbiamo sia alla memoria dei defunti che ai sacrifici fatti dai titolari delle attività commerciali” dichiara l’Amministrazione.

Il bilancio attuale è quindi di 13 decessi e 34 guariti.