A Moncalvo agosto all’insegna del Festival dedicato a Guglielmo ed Orsola Caccia

Sarà un agosto all’insegna dell’arte e della musica quello che si sta preparando a Moncalvo, con la 19a edizione del Festival dedicato a Guglielmo ed Orsola Caccia. Gli eventi si svilupperanno su cinque serate, tutte ad ingresso gratuito, ed inizieranno domenica 2 agosto, quando alle 21, la Chiesa di San Francesco ospiterà il concerto dell’organista Gabriele Agrimonti, nell’ambito della rassegna FONO, Festival Organistico Nord Ovest. Si prosegue sabato 8 agosto, in Piazza Garibaldi, con il Parma Brass Quartet, il 15 agosto con Aura Nebiolo Jazz Quartet in Piazza Antico Castello, stessa location sabato 22 con la I.S.O. Big Band e si concluderà il 29 agosto con Matteo Corda al pianoforte & Giorgio Ratto al flauto traverso, in piazza Garibaldi.

Commenta così l’iniziativa il presidente della Commissione Cultura della Città di Moncalvo, Andrea Monti, per anni presidente dell’Associazione Guglielmo e Orsola Caccia Onlus: “Il Festival Guglielmo ed Orsola Caccia da ormai un ventennio allieta a Moncalvo le serate estive di turisti e cittadini abbinando musica di elevato livello ai luoghi suggestivi della città, quali le piazze, il castello e la nostra chiesa cercando di creare un connubio tra diverse forme artistiche. L’arte per l’appunto con i capolavori di Guglielmo e di Orsola Caccia con le piazze e il bellissimo castello di Moncalvo, con la musica cercando di far conoscere la città a turisti e visitatori.”

La soddisfazione per essere riusciti ad organizzare anche quest’anno l’evento è sottolineata da Andrea Giroldo, vicesindaco di Moncalvo e Assessore alla Cultura: “Compatibilmente con le disposizioni governative e regionali anticovid, riusciremo comunque a svolgere questa nostra manifestazione in cui crediamo molto perchè sa mettere insieme la musica, la pittura, l’arte, la cultura con il turismo. Abbiamo previsto cinque date, 2, 8 15, 22 e il 29 agosto, si tratta di una domenica e quattro sabati sera, quindi occuperemo tutti i fine settimana di questo agosto 2020.”

Sarà il jazz a farla da padrone. “Infatti tre gruppi su cinque – prosegue Giroldo invitando a scoprire Moncalvo – suoneranno musica jazz, pop e revival. Poi ci sarà un concerto di musica d’organo nella nostra chiesa parrocchiale principale, San Francesco, e infine un concerto d’archi nelle piazze centrali di Moncalvo ad opera di professori e studenti dell’Istituto di Musica Soliva di Casale Monferrato.”