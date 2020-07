A Cocconato si prepara Calici di Stelle al sapore di tartufo

Una notte di vino, una notte di stelle. Il 7 agosto piazza Cavour a Cocconato si trasforma in una splendida location per assaporare i gusti del territorio sotto il cielo stellato. Vini delle aziende del territorio ad accompagnare i piatti preparati da diversi ristoranti della Riviera del Monferrato, per una serata che si preannuncia intensa e speciale. La cena sarà aperta, alle 20, dall’aperitivo.

Per partecipare è necessario prenotare entro mercoledì 5 Agosto presso il ristorante “Cantina del Ponte” allo 0141.907003. Ecco il ricco ed invitante menù, che viene proposto al prezzo di 35 euro.

Aperitivo servito da “Caffè Roma”:

La Focaccia – Trattoria Pizzeria Sottosopra

Spumante Rosè di Nebbiolo “531” – Dezzani

Rosato di Nebbiolo “Vin Gris” – Benefizio di Cocconito

Monferrato Bianco da Uve Viognier “Pinella” – Az. Agr. Bio Poggio Ridente

Peperone di Capriglio Ripieno, Crema di Robiola di Cocconato e Tartufo Nero, Crumble di Pane Burro e Acciughe – Cantina del Ponte

Piemonte Chardonnay “Thou Bianc” – Bava

Piemonte Grignolino – Az. Agr. Nicola Federico

Agnolotti di Madama Martelletti ripieni di Robiola di Cocconato, Porcini e Tartufo Nero conditi con Burro di Montagna e Tartufo Nero – Il Ristorante della Locanda

Barbera d’Asti – Az. Agr. Marovè

Battuta di Fassone Piemontese su Crema di Taleggio e Tartufo Nero con Tuorlo d’Uovo Croccante e Pane al Riso – Cascina Rosengana

Vino Rosso da Uve Bonarda – Az. Agr. Paoletti

Semifreddo al Torroncino con Ganache al Cioccolato e Tartufo Nero – Cannon d’Oro

Chinato Bio – Az. Agr. Biodinamica Maciot

Caffé proposto da “Caffè Roma”