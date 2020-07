A Castelnuovo Belbo due bandi di gara per l’edicola e il centro sportivo

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo ha deciso di far ripartire il paese con due bandi per le seguenti attività commerciali.

Un bando per la gestione del centro sportivo comunale sito in via San Biagio 31 che prevede bar, campo da tennis sintetico, campo da calcetto sintetico, campo polivalente, 2 campi da bocce e parco giochi.

Il termine per la partecipazione al sopracitato bando é il giorno 20 luglio 2020 alle ore 12.

L’offerta prevede gestione gratuita per il primo anno e una somma pari a € 600,00 dal secondo al quinto anno.

L’altro bando di gara riguarda la concessione di un chiosco di proprietà comunale per rivendita di quotidiani, periodici e vendita articoli vari, quali cartoleria, giocattoli e artigianato.

La concessione è per la durata di 5 anni per una somma pari a 120 € annui. Il termine per la partecipazione è il giorno 27 luglio 2020 alle ore 12.

La documentazione è disponibile sul sito www.comune.castelnuovobelbo.at.it nella sezione bandi di gara e presso gli uffici comunali.