A Castello d’Annone in arrivo un gruppo di migranti per la quarantena anti Covid-19

Arriva dalla Prefettura di Asti la notizia che, nella giornata di domani, giungerà a Castello d’Annone, presso il Compendio demaniale dell’Ex 111° Deposito Sussidiario dell’Aeronautica Militare, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Sezione di Asti, un primo gruppo di ventisette migranti, provenienti da Lampedusa.

La struttura è stata individuata dal Ministero dell’Interno in considerazione degli elevati standard di sicurezza idonei ad assicurare l’isolamento degli ospiti, che saranno sottoposti, a cura dell’ASL AT, ad uno specifico protocollo sanitario che prevede, tra l’altro, l’effettuazione di un tampone.

Le necessarie misure organizzative e di profilassi sanitaria sono state condivise in un’apposita riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Terribile nella giornata di ieri, alla quale hanno partecipato il presidente dell’Amministrazione Provinciale, il Sindaco e il Vice Sindaco del Comune di Castello di Annone, l’assessora alle politiche sociali del Comune di Asti, i rappresentanti delle Forze di Polizia, il Commissario Straordinario dell’A.S.L. AT unitamente al Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nonché il Presidente della C.R.I. – Sezione di Asti.

Le Forze di polizia assicureranno la vigilanza presso la struttura di Castello d’Annone, ove i richiedenti asilo permarranno il tempo necessario per osservare il periodo di quarantena precauzionale, per essere poi trasferiti nei centri di accoglienza del territorio piemontese.