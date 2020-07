A Canelli per donare alla Fidas basta un clic

“Per donare alla Fidas Canelli basta un clik. “Fai la mossa giusta, ricordati di prenotare prima di donare” E’ questo lo slogan della nuova campagna lanciata dal gruppo di donatori sangue Fidas di Canelli per la prenotazione delle donazioni, una campagna supportata da una serie di SMS inviati a tutti donatori e anche dai grandi manifesti colorati che hanno riempito le plance delle affissioni canellesi.

La nuova piattaforma sviluppata dal Gruppo Canellese in collaborazione con la software house Appuntamento web darà la possibilità di prenotare in modo semplice, veloce e automatico la donazione scegliendo la fascia oraria più performante per il donatore. Le nuove norme sulla pandemia avevano imposto un cambio di rotta con la prenotazione telefonica obbligatoria per evitare assembramenti in sede suddividendo i donatori in 6/7 donatori ogni mezz’ora creando però non pochi problemi di gestione.

“Abbiamo scelto di diventare “digitali” – spiega il consiglio della Fidas – per restare al passo e affrontare nel migliore dei modi il cambiamento in atto nella vita di tutti i giorni imposti dal Covid-19. La prenotazione diventata obbligatoria almeno fino a fine anno, con molta probabilità entrerà a far parte dello standard per poter donare sangue in modo sicuro per tutti gli attori della filiera a partire dal donatore, i medici e infermieri, il personale di servizio in sede e non ultimo la persona che riceverà la sacca di sangue integralmente tracciata digitalmente dalla prenotazione all’infusione finale nel paziente.”

“Nella piattaforma inoltre si potrà prenotare donazioni standard per i già tesserati e prenotazioni per nuovi donatori – precisa il presidente Mauro Ferro – utilizzano il link https://appuntamentoweb.it/rt/fgc/ oppure utilizzando il QRCODE e seguire attentamente le semplici istruzioni e in pochissimi passaggi riceverai la conferma della prenotazione. Un cambio per così dire epocale che ha riscontrato il favore e l’entusiasmo soprattutto sui donatori più giovani under 30, ma che non dispiace neppure ai donatori meno avezzi con la tecnologia ed il cellulare. Comunque – conclude il presidente – per chi si trovasse in difficoltà potrà continuare a telefonare al cellulare di servizio del gruppo 334-5057318 per prenotare la donazione.”

La piattaforma ha fatto il suo debutto, il così detto “mese zero”, durante il mese di luglio riscontrando il favore e l’apprezzamento di operatori e donatori. Questo nuovo metodo darà la possibilità ai donatori di pianificare ed eventualmente cancellare, la propria donazione con molti mesi di anticipo. Si può provare subito a prenotare la prossima donazione, con l’appuntamento programmato per domenica 2 agosto, con orario 8,30-12,00 presso la sede Fidas di via Robino 131.

“E ricorda che i più sfortunati che hanno bisogno di sangue. Tu doni e Io vivo. Pensaci.” – è il pensiero con cui Fidas Sezione di Canelli invita tutti a donare.