A Calosso una domenica speciale con il Pic Nic al Castello: prenotazioni aperte

Domenica 5 luglio comincia la rassegna “Calosso c’è”: il primo appuntamento è con il pic nic al Castello (con prenotazione obbligatoria entro il 3 /7). L’appuntamento è alle 12 e ci sarà l’animazione di Marco Pasquero, presentatore, DJ, animatore ed intrattenitore, autore canzoni per bambini.

La formula prevede di prenotare la “borsa picnic” preparata dai ristoranti di Calosso, che si potrà ritirare a partire dalle 12 di domenica e degustare le specialità tipiche del luogo nello splendido parco del Castello. Il costo di ogni borsa è di 15 euro e si può scegliere tra quattro diversi menù.

Il Duca Bianco di Vito Nolè

Insalatina di galletto

alle nocciole

Peperoni con salsa giardino

Insalata di pasta

Torta di mele

via Regina Margherita, 37 – CALOSSO

Tel. 0141 853802 – 338 5072213

Luna Rossa

Tortino di zucchine con

gamberetti in insalata

all’aceto balsamico

Insalatina di farro

al profumo di mare

Alici in carpione

Coppetta di anguria

Via Battibò, 9 Piana del Salto – CALOSSO

Tel. 0141 853346 – 333 2016262

La Cròta ‘d Calos

Acciughe al verde

Insalata russa

Carpione misto alla piemontese

Frutto

Via Benedetto Cairoli ,7 – CALOSSO

Tel. 0141 853232

Bar Trattoria Antica Osteria

Lingua con bagnetto della nonna

Friciulin all’ortolana

Insalata di trofie

con tonno e zucchine

Bounet

Via Tinella, 28/32 – CALOSSO

Tel. 392 7345403

Anche lungo le vie del paese, dalle 10,00 alle 20,00, si potranno visitare i crotin alla scoperta del piccolo artigianato, oggetti e mostre d’arte. Tornano le bancarelle con artigianato, prodotti tipici piemontesi, oggettistica. Presso la Biblioteca Comunale è visitabile la mostra “Filtri”, con opere di Chiara Cirio mentre nella Sala Comunale “4 sguardi sull’arte” a cura di Bea e Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci, Giancarlo Ferraris.

Sono possibili visite guidate all’interno del Castello a cura degli stessi proprietari a € 5,00 a persona su prenotazione al n.339.5971315

Visite e degustazioni nelle rinomate Cantine Calossesi, su prenotazione.

Per info: 0141.853126 – 349.8797639