A Belveglio sale l’attesa per il “Drive-vINo”: si guarda il film all’aperto e con il sistema Audio FM si ascolta in macchina

Si avvicina la tre giorni dei festeggiamenti patronali a Belveglio, che inizierà domani, venerdì 24 luglio e si concluderà domenica 26.

La grande novità di quest’anno è la serata del sabato, 25 luglio, denominata “Drive-vINo”, in cui è prevista la proiezione di un film all’aperto da poter guardare direttamente all’interno della propria vettura. Ma le novità non finiscono qui, infatti la Pro Loco Belveglio and Friends è orgogliosa di annunciare che proprio in occasione della serata “Drive-vINo” sarà possibile sperimentare, tra le primissime volte in Italia, il sistema Audio FM: durante la proiezione del film “Finché giudice non ci separi” difatti sarà possibile ascoltare l’audio del film direttamente dalla propria autoradio selezionando una frequenza che verrà comunicata prima dell’inizio dello spettacolo! Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con Adelio Ferrero di eXtremedisco.

Per chi fosse sprovvisto di autoradio si può rimediare usando l’applicazione “radio” presente su ogni smartphone oppure si potrà ugualmente ascoltare l’audio del film tramite le casse audio che verranno posizionate all’interno dell’area.

La Pro Loco ricorda che durante la serata di sabato 25 luglio sarà sempre attivo il PUB NEL PARCO per tutte le persone che volessero cenare prima della visione del film (che inizierà all’incirca alle 21:30, come da volantino), tuttavia i volontari saranno disponibili a prendere gli ordini anche durante la proiezione del film in modo che gli ospiti non debbano scendere dalla propria auto per ordinare da mangiare, il film verrà proiettato nell’area restrostante alla farmacia (vedi foto sotto allegata) e lo schermo verrà posizionato sull’altopiano della Chiesa in modo da assicurare una visione ottimale dello schermo anche alle auto nelle ultime file.

Si ricorda inoltre che la strada provinciale SP3 verrà chiusa al traffico dalle ore 21:30 (ora di inizio del film) ma sarà comunque possibile raggiungere l’area evento passando dal centro del paese. Una volta giunti all’area i volontari si cureranno di rilevare la temperatura corporea e daranno ad ogni macchina un foglio con le istruzioni per l’uso.