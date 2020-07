A Belveglio Pub nel Parco, Drive-Vino e la notte dei volontari per tre giorni di grande festa

“Non un Paese grande, ma un grande Paese”: con questo motto Belveglio si riparte con le manifestazioni, organizzate dalla Pro Loco Belveglio and Friends, che dal 24 al 26 luglio propone tre giorni di festa patronale.

Ecco il programma:

Si parte venerdì 24 luglio con la III edizione dell’ormai tradizionale PUB NEL PARCO.

A partire dalle 20,30 all’interno dell’area ricreativa “U. Luzi” si passerà una serata all’insegna del buon cibo e con una selezione delle migliori birre artigianali d’Italia.

Il menù prevede il delizioso Hamburger di Fassona, salamelle, salsiccia e patatine, inoltre si potrà degustare un’autentica prelibatezza: gli Arrosticini di Fassona, l’ultima frontiera dell’arte culinaria piemontese.

Ad allietare la serata ci sarà uno spettacolare Dj Set di un vero e proprio astro nascente nel mondo della musica italiana, direttamente dallo staff eXtremedisco Live: JAY-S!

Sabato 25 luglio ecco la novità con DRIVE-VINO

Quest’anno a causa del distanziamento sociale imposto dall’emergenza Covid non è stato possibile prevedere la tradizionale rosticciata, così la Pro Loco ha pensato ad una novità assoluta: per la prima volta il CINEMA DRIVE-IN arriva nell’astigiano e lo fa GRATUITAMENTE, presso il grande Parco retrostante alla Farmacia dove verrà posizionato un megaschermo in cui sarà proiettato il film comico “Finché giudice non ci separi”, inizio proiezione 21,30.

Durante la serata sarà attivo il bar con il pub del parco, che proporrà lo stesso menù del venerdì a cui si aggiungono anche i Pop-corn.

Si chiude la tre giorni di festeggiamenti domenica 26 Luglio con la NOTTE DEI VOLONTARI, un evento dedicato a chi, durante l’emergenza sanitaria, ha speso la propria vita per la lotta contro il Covid-19. Per questo è previsto un “pub nel parco” speciale il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Croce Verde Mombercelli al Nucleo Protezione Civile Isola d’ Asti.

Sempre presso l’area “U. Luzi” con inizio alle 20,30, il menù propone sempre Hamburger di Fassona piemontese, Arrosticini di Fassona, Salamelle, Salsiccia, Patatine, Birra commerciale e artigianale, Bevande analcoliche, Vino e Cocktail.

Ad accompagnare la serata la musica dei “Bakkano”

locandina Festa Patronale 2020 Belveglio