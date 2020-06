Villanova d’Asti, modulo di domanda per contributo una tantum 2020

L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Villanova d’Asti, nel quadro delle azioni per il contrasto della crisi economica, come ad esempio riduzione della tari per le attività colpite, spostamento dell’Imu per chi ha subito i danni, cancellazione della tosap per le attività in difficoltà, ha stanziato, così come avvenuto da diversi anni a questa parte, un ammontare di 16.000 € al fine di concedere contributi una tantum alle fasce più deboli della popolazione.

Il fondo stanziato è aumentato del 50% rispetto allo scorso anno (da circa 10500 euro agli attuali 16.000 €) ed è stato incrementato anche il valore dell’ISEE (15.000 €) così da ampliare il bacino, di cittadini, potenziale considerando il contesto drammatico dovuto all’emergenza Coronavirus.

“E’ uno sforzo importante, e si è proceduto con gli atti amministrativi-burocratici nella scorsa settimana (variazione di giunta ed approvazione) da parte dell’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo di andare incontro alle famiglie in difficoltà pur sacrificando risorse preziose da altri capitoli di spesa”.

I REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO sono:

-residenza in Villanova d’Asti da almeno 12 mesi alla data di apertura del bando (04/06/2020);

possesso di ISEE, in corso di validità, uguale o inferiore a € 15.000,00;

– residenza nell’abitazione sulla quale sia stato contratto mutuo per acquisto 1^ casa oppure locazione, del valore annuo (escluso utenze e condominio), non inferiore ad € 3.000,00; nel caso di coniugi legalmente separati, l’accesso al contributo è consentito solo al coniuge affidatario dei figli in via prevalentemente, ovvero con cui i figli convivono; i componenti il nucleo familiare, incluso il coniuge separato, non devono essere titolari di proprietà, superficie, usufrutto oltre la sola casa di abitazione (compresa al più una pertinenza), appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A5/ A/6;

-nel caso in cui uno o entrambi i genitori siano cittadini stranieri, almeno uno di essi deve essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

L’importo contributo varierà da un minino di € 175,00 ad un massimo di € 475,00

In presenza di debiti pregressi nei confronti del Comune di Villanova d’Asti (esempio: tassa rifiuti, mensa, trasporto ecc.), il richiedente si vedrà defalcato il debito residuo oltre il quale verrà concesso il beneficio economico, in quanto riversato agli Enti Creditori.

E’ possibile reperire i modelli di domanda sulla pagina delle news all’albo pretorio del sito del comune di Villanova d’Asti, a partire da domani oppure presso lo sportello del COGESA sito in via E. De Amicis 1 tel.0141/946247 – aperto nei seguenti giorni:

martedì dalle 13.30 alle 15.30 – giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Il modulo di domanda dovrà essere presentato allo sportello del COGESA sito in via E. De Amicis, dal 04/06/2020 AL 16/07/2020.