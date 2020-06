Villanova d’Asti, le “Bisòche” candidate a diventare Luoghi del Cuore del FAI

Le due torri di Villanova d’Asti dette “Bisòche” sono da sempre al centro del dibattito locale. Su di loro di recente si sono nuovamente accesi i riflettori.

Resti della fortezza cinquecentesca voluta da Francesco I, le torri sono infatti candidate a diventare Luoghi del Cuore del FAI con una raccolta firme in rete (vedi QUI) che potrebbe dar accesso ad un bando di finanziamento per interventi di consolidamento e restauro.

Le “Bisòche” o “Bissòche”, che difendevano le terre di Asti dagli attacchi degli Spagnoli ed erano disposte una a Nord (Torre di Supponito, strada Vicinale della Bisocca) e una a sud del paese (Torre di San Martino, via Poirino), nascondono molti misteri: cosa nascondono sotto la superficie? posseggono interrati o cunicoli?

Questi fiori all’occhiello del patrimonio artistico e storico hanno incontrato l’interesse del poeta Max Ponte: facendosi promotore della loro riscoperta e valorizzazione, ne celebra l’esistenza con un brano dal titolo “Hai eretto difese con in testa una favilla”.

Di seguito la poesia:

Hai eretto difese

Finite nelle campagne

Degli anni coltivate

Ad oblio sepolte

Con le armi hai

Scavato gallerie

Per fuggire sotto

Ai campi hai eretto

Sfide sbrecciate

Nei limes imperiali

Fortezze stellate per

Far giocare gli ufficiali

Hai inciso la terra

Fertile in mezzo al

Nulla difeso i figli

I santi in una bolla

Hai alzato bandiere

Diurne all’arrivo

Del terrore hai

Cambiato troppe

Volte la faccia del

Nemico hai imparato

A non fidarti di persona

Come un mantra antico

Hai fatto tutto questo

Con i piedi nell’argilla

Come un Golem muratore

Con in testa una favilla