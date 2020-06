“Vecchie e Nuove Resistenze al tempo del Covid”: le nuove videoconferenze di Polo Cittattiva

Proseguono le videoconferenze organizzate dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese, I.C. di San Damiano, Museo Arti e Mestieri di un Tempo e Proloco di Cisterna, Israt, Associazione “Franco Casetta”, Fra production spa, Cantine Povero Distribuzione srl, Aimc Asti con il percorso “Vecchie e nuove Resistenze al tempo del coronavirus”.

Lunedì 15 giugno 2020 – ore 18,15

“Il mondo dopo gli Hyksos: uno scorcio geopolitico… dopo. Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali”. Manlio Graziano ne discute con Edoardo Angelino

(link alla locandina: http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2711).

Sabato 20 giugno 2020 – ore 17 –

“Il passato e il futuro dell’ immortalita’ – 2° incontro”. Ne discutono Alberto Banaudi e Franco Mattarella

(link alla locandina: http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2713).

sabato 27 giugno 2020 – ore 18 – Gianni Oliva presenta “La guerra fascista. Dalla vigilia all’armistizio, l’Italia nel secondo conflitto mondiale”(Mondadori) ne discute con Mario Renosio (Israt) (link alla locandina: http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2715.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. Iscrizioni (entro e non oltre domenica 14/6/2020) al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9H9Bmy73ooZEnGwB4CEE_TkpgZA4UnA1KyYJkh4Nki8z18g/viewform

Gli insegnanti di ruolo riceveranno il codice per iscrizione sulla Piattaforma Ministeriale SOFIA.