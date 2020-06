Un incidente è accaduto oggi pomeriggio a Quaranti.

Un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è caduto dalla bicicletta, con dinamica ancora in corso di accertamento, non si sa ancora se siano coinvolti auto o altri mezzi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’Ospedale di Alessandria.