Università: Astiss riparte, questa mattina il saluto del presidente Mario Sacco ai dipendenti

Iniziata ufficialmente la fase due in Università Asti Studi Superiori con l’attività in presenza per dipendenti e collaboratori dei corsi di laurea attivi nel polo.

In apertura i saluti del presidente del consorzio Astiss Mario Sacco. A seguire sono state illustrate le direttive e le azioni da attuare contenute nell’ultimo decreto del governo e nel protocollo adottato nel polo, da parte del responsabile della sicurezza Roberto Mazzetta. Nel documento sono regolamentati da ora gli ingressi agli uffici, aule e spazi comuni in attesa dell’ingresso ufficiale a settembre a studenti e docenti.

Nella foto, da sinistra verso destra (dopo Giorgio Garrone) Francesco Scalfari, Fabrizio Osella, Mario Sacco, seduti: Patrizia Tumiatti, Fabio Carlevaro, Elenia Zuccolo, davanti Francesca Tabusso, Francesca Magno, Martina Simon, Maurizio Surian, Veronica Di Stato, Luigi Graglia, Alessandro Mazzon