Un’estate ricca di novità ad Asti da Crema & Cioccolato di Corso Casale 299

Si preannuncia un’estate ricca di gusto da Crema & Cioccolato di Corso Casale 299 che propone dolcissime novità da provare. Noemi, Valentino e Michele hanno deciso di ampliare la già vasta gamma di dolcezze che propongono con due imperdibili novità: il Frozen Yogurt e il Bubbles Tea.

Il Frozen yogurt è un’esperienza unica, con la sua delicata morbidezza personalizzabile con topping e granelle a scelta. Una morbidissima ed appagante alternativa al gelato, da provare.

E per dissetarsi in modo divertente, da Crema & Cioccolato di Corso Casale 299 è arrivata il Bubbles Tea, una vera esplosione di gusto e di freschezza. Il Bubble tea ed è una bevanda ideata a Taiwan negli anni Ottanta, e solo da poco tempo sta diventando di moda dei Paesi Occidentali. E’ un originale the che non solo si beve ma si mastica pure. Infatti, sul fondo del grosso bicchiere in cui viene servito, si trovano anche golose palline da schiacciare con i denti e succhiare, per sentirle esplodere in bocca con tutto il loro gusto scoppiettante. Il tutto utilizzando una cannuccia maxi, che accompagna le palline nel loro viaggio dal fondo del bicchiere al palato. Le bubbles sono piene di sciroppi deliziosi, a scelta tra la fragola, la mela verde, pesca, melograno e ananas. Al thè e alle bubble si può accompagnare anche il topping, al limone o alla fragola.

Queste sono le novità che potrete degustare direttamente da Crema & Cioccolato in corso Casale 299, nel rispetto delle norme anticontagio, oppure con le consegne a domicilio, attivo per tutto l’orario di apertura della gelateria-caffetteria. Noemi, Michele e Valentino sono sempre operativi, 7 giorni su 7, aperti anche in tutte le festività, dalle 8.30 alle 22.45, al sabato fino alle 23.30 per permettervi di godervi un dolcissimo momento di relax.

Basta chiamare al 3497062441 e scegliere tra il vasto menù cosa si preferisce. Gelati dai gusti tradizionali a quelli più innovativi, frappè, fruit shake (succo di frutta con gelato), brioche gelato, lo sgroppino alcolico, cannoli siciliani, cassate, strudel, mousse, tortini, meringhette, babà mignon, crêpes e waffles, dalle tradizionali alla nutella, a cioccolato bianco, pistacchio, frutti di bosco o fragola.

Oltre che direttamente per telefono al 3497062441, è anche possibile ordinare le gustose proposte di Crema e Cioccolato anche utilizzando le piattaforme di consegna a domicilio come Just Eat e Deliveroo.

Non resta che provare, la professionalità e il gusto di Crema & Cioccolato di Corso Casale 299, ad Asti.

Crema & Cioccolato

Corso Casale 299, Asti, 14100

Telefono: 3497062441

Orari

Lunedì 08:00 – 23:00

Martedì 08:00 – 23:00

Mercoledì 08:00 – 23:00

Giovedì 08:00 – 23:00

Venerdì 08:00 – 23:00

Sabato 08:00 – 24:00

Domenica 08:00 – 23:00