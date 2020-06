Ultimi acquisti per la campagna solidale “Cubo e Orned per Asti”, il grazie dei promotori a chi ha creduto nell’iniziativa

Abbiamo il piacere di comunicare che si è conclusa la campagna solidale promossa da Cubo Events, Orned Relations, Consigliera di Parità, che ha visto coinvolti anche noi di ATnews, e realizzata grazie al prezioso supporto operativo dell’Associazione Dono del Volo per la gestione contabile e di Forminlife per acquisti mirati in base alle necessità dell’Asl di Asti nell’affrontare l’emergenza.

Nel complesso sono stati raccolti 24.818,48 euro, una cifra che è andata ben oltre l’obiettivo iniziale di 10 mila euro, grazie alla solidarietà di aziende, enti, associazioni, pro loco e privati cittadini che hanno scelto di aderire alla nostra proposta solidale mostrando una generosità che ci ha permesso di acquistare attrezzature e DPI donate all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e al personale sanitario operante nelle postazioni 118 di soccorso avanzato della Provincia di Asti.

Come già rendicontato ad inizio aprile, in data 24 marzo scorso è stato consegnato direttamente al Dott. Ghiselli un monitor multiparametrico tipo VISMO PVM4761 per il Pronto Soccorso di Asti. A questa consegna, all’inizio di aprile si è aggiunta quella di trecentocinquanta completi al Pronto soccorso di Asti, trecentocinquanta completi al reparto di Rianimazione di Asti per la distribuzione al personale medico infermieristico e oss dei suddetti reparti e 300 completi al personale del 118.

La raccolta è proseguita e ci ha permesso di acquistare e donare ulteriori 700 tute all’Asl di Asti, che sono state consegnate ieri, lunedì 22 giugno. Dopo questi acquisti, sono avanzati 113,48 euro che il gruppo promotore ha deciso di devolvere al progetto “Dona la spesa” del Comune di Asti.

Rivolgiamo il nostro GRAZIE immenso a chi ha creduto nella nostra iniziativa, attraverso la quale abbiamo potuto dare un segno tangibile di vicinanza a chi si è speso con anima e corpo nella battaglia contro il Covid-19 e che ancora non si è conclusa.

Inti Sartoretto ( Cubo Events), Simone Costa (Orned Relations), Chiara Cerrato (Consigliera), Claudia Solaro (ATnews), Caterina Calabrese (Dono del Volo), Marco Pappalardo (Forminlife)