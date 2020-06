Tutti i buoni motivi per cuocere i tuoi alimenti con il Wok

Oggi parliamo della pentola Wok, uno strumento da cucina particolarmente diffuso nella cultura orientale. È una ottima padella perché grazie alla sua forma tondeggiante e alla sua profondità permette al calore di concentrarsi sul fondo cuocendo in fretta e senza l’impiego di grassi superflui. È adatta alla cottura a vapore ma anche per fritture, sughi e persino spezzatini. Sul mercato troverai tantissime varianti di pentola wok che differiscono per materiali di rivestimento tra cui ghisa, teflon, acciaio e alluminio. Solitamente il wok ha un lungo manico che ti permette di saltare facilmente gli ingredienti, una pratica molto impiegata nelle cucine orientali. Per cucinare con il Wok serve possedere anche la speciale spatola concava, detta char, che serve a girare gli alimenti sul fondo senza rovinarla. Vediamo in questo articolo tutti i buoni motivi per cuocere con il Wok e le caratteristiche principali.

Che cos’è il wok?

Come anticipato il Wok è una padella di origine cinese che ha una forma tondeggiante ed un fondo arrotondato, a forma semi-sferica. In commercio ci sono modelli a manico lungo o a doppio manico ma si trovano varianti anche per i materiali di rivestimento tra cui teflon, acciaio, alluminio e ceramica. Anche le dimensioni sono piuttosto variabili perché troverai formati più comodi e ampi e formati più piccini. Diciamo che l’ampiezza del diametro oscilla da 26 a 32 centimetri e per la scelta di consigliamo sempre di affidarti al formato più largo anche se molto dipende dal tuo stile di vita. La particolarità di questa padella è che è perfetta per fritture, cotture a vapore, cotture stufate ma anche rosolatura, addensamento o sfumature. La cottura ideale per il wok è quella saltata a base di verdure e olio vegetale ma è perfetta per qualsiasi alimento senza l’impiego di eccessive quantità di grassi. Alcuni Wok sono dotati di manici rimovibili così che potrai passare dai fornelli al forno per una cottura più decisa. La caratteristica più importante è quella di trattenere il calore sul fondo e, quindi, di abbreviare i tempi di cottura pur utilizzando pochissimo olio o burro. La Wok distribuisce il calore in maniera del tutto uniforme e fa evaporare i liquidi consentendoti di cuocere anche ingredienti diversi tutti assieme.

Caratteristiche di una buona padella Wok

Come scegliere una buona pentola Wok? Sicuramente molto dipende dal rivenditore e dalle tue esigenze di spesa. In generale, tuttavia, dovrai scegliere tra i vari formati di rivestimento. Alcune sono in teflon e sono le più comuni. Poi ci sono quelle in ceramica o pietra che sono la nuova tendenza in cucina dato che si puliscono facilmente e assicurano cotture uniformi di grande qualità. I più esperti in cucina potranno anche optare per quelle in acciaio inox senza rivestimento antiaderente ma è un tipo di rivestimento adatto a chi è pratico ai fornelli proprio perché richiede di saltare gli alimenti continuamente durante la cottura. Quest’ultima versione richiede particolari accortezze di pulizia e una lucidatura a olio per evitare ossidazione e, quindi, ruggine.

Benefici e vantaggi della cottura a Wok

Anche se in parte abbiamo già affrontato l’argomento vorremmo concentrarci sui vantaggi della cottura a Wok che sono tantissimi e indicati per chi vuole imparare a cucinare meglio senza utilizzare troppi grassi. Il primo grande beneficio riguarda la modalità di diffusione del calore che, per via della forma sferica è in grado di cuocere velocemente gli alimenti per irradiazione. Questo quindi significa che le cotture avverranno con una distribuzione ottimale del calore verso l’alto e con temperature elevate e rapidità. La cottura a wok riduce i tempi di cottura lasciando inalterate le proprietà degli alimenti, soprattutto dei vegetali che sono rinomatamente sensibili al calore. Per questo otterrai cotture veloci, salutari e leggeri e potrai sperimentare tante ricette a diverse cotture tutte realizzabili con un unico strumento.

Consigli per chi l’ha appena acquistata

Se hai appena acquistato una Wok ti consigliamo di lavarla con acqua calda e una piccola quantità di sapone. Riponilo sul fuoco alto una volta asciugato per bene e fai riscaldare tutto il rivestimento. A questo punto versa una piccola quantità di olio e distribuiscilo su tutta la superfice. Adesso spegni il fuoco e lascia raffreddare e provvedi a rimuovere l’olio depositato ripetendo il procedimento almeno tre volte. Dopo la cottura, invece, lavala sotto acqua corrente dopo il raffreddamento ed evita la lavastoviglie. Asciuga sempre dopo il lavaggio e stendi una piccola quantità di olio per proteggerla dall’ossidazione.