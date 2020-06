Tutte le attività dell’edizione 2020 online di Asti BenEssere

Venerdì e sabato prossimo, 19 e 20 giugno, la settima edizione di ASTIBenEssere in versione on line offrirà una ricca proposta di discipline e tecniche olistiche. Un’occasione per conoscere ed approfondire le ‘cure naturali’ con professionisti del settore.

Nel propramma www.facebook.com/astibenessere si può trovare la piattaforma – facebook o zoom – per accedere ai vari inteventi.

Sono veramente variegate le discipline offerte: dal Tai Chi allo Yoga, dalla Biodanza allo Shiatsu, dalla Riflessologia alla Floriterapia dal Mindfulness alla Meditazione e al Medinforest.

Una serie di proposte sono legate ad attività di gruppo come il Calisthenics e il Kemò-vad.

Particolarmente interessanti i tutorial pratici: il laboratorio di piccola pasticceria a cura di Manzi Pasticceria; l’autoproduzione di detergenti con Fabrizio Zago ; il truccabimbi di Carolina e la giocoleria e non solo di Chapitombolo.

Da evidenziare inoltre la parte dedicata all’educazione : introduzione allo sviluppo del linguaggio, la lettura nella prima infanzia e la drammaterapia.

Si ricorda inoltre che l’evento facebook è accessibile LIS più sottotitoli e l’evento Live-zoom è accessibile con sottotitoli.