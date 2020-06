Trenta++: una mostra online per celebrare gli “oltre” trent’anni del Liceo artistico di Alba

Per celebrare gli oltre trent’anni della fondazione del Liceo artistico di Alba, LIARTIS,l’Associazione ex allievi, docenti ed amici del Liceo artistico di Alba organizza una mostra on line, che sarà ospitata sul proprio sito web: http://www.liartis.it/

L’esposizione virtuale ha la finalità di fornire un panorama delle variegate professionalità e competenze raggiunte dagli ex allievi del liceo, che spaziano su diverse tematiche, sia legate ai profili tradizionali del mondo dell’arte, sia a quelli innovativi della multimedialità.

La mostra è organizzata in sezioni tematiche: Pittura, Scultura, Architettura e Design, Grafica tradizionale e multimediale, Fotografia, Fumetto e Cartone Animato, Tatuaggi, Illustrazione, Restauro, Moda.

La partecipazione è aperta a tutti gli ex allievi, docenti e amici del Liceo che ne faranno richiesta, presentando la domanda entro il 30 giugno 2020 (compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/2mrBwoUR8HRXNrtD8 ) e inviando gli elaborati entro il 30 luglio 2020 all’indirizzo info@liartis.it (corredati da una breve biografia, da una scheda ed un massimo di cinque foto per ogni opera presentata, dalla liberatoria per la pubblicazione sul web).

Il bando di partecipazione si può trovare su http://www.liartis.it/