Trattative in corso alla BCUBE, sospeso lo sciopero di oggi

“Le numerose iniziative mediatiche e politiche messe in campo dalla CGIL (intervista davanti ai cancelli BCUBE, presidi serali con i lumini a Villanova e Casale, presidio davanti alla Regione, articoli sui giornali, interrogazioni parlamentari, dichiarazione di sciopero), hanno permesso l’avvio di un confronto tra FCA e BCUBE.” – è quanto comunica CGIL Asti in una nota stampa dopo l’assemblea dei lavoratori che si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno, davanti ai cancelli dell’azienda di Villanova d’Asti.

“Si è trattato – proseguono – di un’assemblea molto partecipata da parte dei lavoratori: il sindacato e i lavoratori, alla luce delle notizie apprese e del confronto in corso, dimostrando ancora una volta una grande responsabilità, hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per oggi, giovedì 11 giugno. Dopo gli incontri del 28 maggio scorso presso la Prefettura di Asti e del 5 giugno in Regione Piemonte, dall’8 giugno è in corso un tavolo permanente tra BCUBE e FCA attraverso il quale si sta finalmente discutendo un rinnovo di tre anni del contratto, così come richiesto dal sindacato; nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, l’azienda ci ha comunicato che domani dovrebbe concludersi la parte tecnica della trattativa.”

La mobilitazione proseguirà comunque sabato 13 giugno, alle 9,30, con un corteo dal piazzale BCUBE di Villanova al Comune di Villanova, lunedì 15 giugno, alle 15, con un incontro nella Sala consigliare della Provincia di Asti, martedì 16 giugno, alle 7,30, con l’assemblea presso la BCUBE di Villanova per valutare l’esito dell’incontro, “annunciando sin d’ora la proclamazione di uno sciopero ad oltranza di tutto il sito qualora la trattativa non si sia conclusa positivamente” sottolinea CGIL Asti, e giovedì 18 giugno, alle 14, con un incontro in Regione Piemonte, presso l’Assessorato del Lavoro.