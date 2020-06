Tragico incidente tra Villanova d’Asti e Riva presso Chieri, muore motociclista

Un tragico incidente mortale è avvenuto la notte scorsa a Riva presso Chieri.

Una moto ha tamponato violentemente un’autovettura e per il motociclista, un quarantenne di Villanova d’Asti, non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi. La vittima si chiamava Marco Saccoman, a lungo residente a Villanova d’Asti, prima di trasferirsi a Riva presso Chieri.

Lo scontro è avvenuto sulla strada statale che unisce Villanova d’Asti a Riva presso Chieri, all’altezza del cavalcavia in Borgata Valdichiesa; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, al vaglio dei carabinieri di Chieri, intervenuti sul posto per i rilievi, la ricostruzione dell’accaduto.

La notizia della tragica morte di Marco Saccoman ha profondamente colpito la comunità di Villanova d’Asti, dove era molto conosciuto, così come il suo fratello Riccardo, che è un volontario dei Vigili del Fuoco e a cui l’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Villanova d’Asti nel proprio gruppo di facebook ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza con il seguente messaggio: “Il Direttivo Associazione Vigili del fuoco Volontari di Villanova insieme a tutti i Volontari, si stringono attorno al caro collega e amico Riccardo per la perdita improvvisa del caro fratello Marco. Siamo vicini alla famiglia in questo delicato momento”