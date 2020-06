Teatro e spettacoli dal vivo, Massimo Barbero: “È tutto da ricostruire”

Secondo le nuove normative da ieri, lunedì 15 giugno, gli spettacoli dal vivo sarebbero potuti ricominciare.

Il condizionale è d’obbligo, perché in realtà dopo mesi di sospensione a causa del Covid 19 e di norme che si sono susseguite in modo contraddittorio, non si può ripartire come se nulla fosse.

“Il mondo dell’arte e dello spettacolo non funziona come un interruttore – dichiara Massimo Barbero, attore astigiano e fondatore della compagnia il Teatro degli Acerbi – Non siamo come bar o ristoranti che possono anche riaprire nel giro di pochi giorni. Nel mondo dello spettacolo è tutto da ricostruire. Quello che abbiamo vissuto è stata per noi un’apocalisse da cui dobbiamo risollevarci e ripartire”.

Sì perché non solo gli spettacoli sono stati annullati, ma anche tutto il lavoro organizzativo e d’ufficio è stato sospeso in questi mesi: i divieti hanno di fatto bloccato un comparto fatto di numerose competenze e diverse maestranze. “Tutti i decreti che si sono susseguiti hanno avuto falle. Per esempio non tutte le casistiche di lavoratori dello spettacolo sono rientrate nei sussidi e le casse integrazioni sono arrivate in ritardo. Ora che abbiamo delle linee guida e possiamo finalmente ricominciare a lavorare, ci troviamo di fronte a pesanti limitazioni che ci mettono nuovamente in difficoltà”.

Secondo le recenti indicazioni sugli spettacoli dal vivo, infatti (clicca QUI per maggiori informazioni) sul palco è necessario mantenere il distanziamento tra attori a meno che non siano dello stesso nucleo famigliare.

“Questo significa condannare a morte il 70% degli spettacoli, spettacoli che non sono nati così. Il teatro non prevede il distanziamento sul palco a parte alcune eccezioni come i monologhi. A questo si aggiunge la necessità di distanziare il pubblico in sala che abbassa di almeno un terzo le presenze con una perdita significativa. E poi tutte le regole per la sanificazione, la misurazione della temperatura all’ingresso, il tracciamento del pubblico: non abbiamo la forza di fare tutto sia a livello di costi che di personale”.

“La parte più critica poi è il futuro. Cosa dobbiamo aspettarci? Noi in realtà siamo in una fase 1 – continua Barbero – Tutti, dalle piccole alle grandi strutture, viviamo nell’incertezza e nella confusione. Dovremmo pensare ad organizzare eventi per le prossime stagioni, ma non possiamo puntare su un futuro che è incerto perché ad oggi non si sa con quale intensità il virus potrà tornare. Ad andare persi, oltre agli spettacoli, sono stati anche i corsi di recitazione: un anno che non verrà recuperato e nuovamente l’incertezza sulla possibilità di riproporli in futuro”.

Nonostante le difficoltà, nell’Astigiano c’è però voglia di ripartire puntando su cultura e teatro in sinergia con i comuni.

“Devo dire che come Teatro degli Acerbi abbiamo avuto molta solidarietà in questi mesi, sia dagli spettatori che da parte degli amministratori locali soprattutto quelli del Sud Astigiano”.

E proprio con loro si sta pensando alle proposte estive. Il “Festival Paesaggi e oltre” ad esempio si farà. In vista anche un progetto di valorizzazione del castello di Costigliole d’Asti.

Per quanto riguarda invece il Teatro Balbo a Canelli nei prossimi giorni ci saranno degli incontri per capire come riaprirlo. La volontà dell’amministrazione è comunque proporre qualcosa all’aperto per i prossimi mesi.

Anche la Casa degli Alfieri – Archivio della Teatralità Popolare, con cui Barbero collabora, ha intenzione di proporre nuovamente la rassegna “Cuntè Munfrà” coinvolgendo altri paesi della provincia.

“Ora si deve fare il meglio possibile. Non si può semplicemente adattare uno spettacolo alle norme attuali. Dovremo ripensarlo in modo da rispettare il protocolo di sicurezza, senza dimenticare però di dare valore e dignità artistica. La nostra forza sta nel fatto che abbiamo esperienza di teatro all’aperto, in natura e su questo punteremo per offrire luoghi sicuri e confortevoli in cui il pubblico possa sentirsi a proprio agio”.

“Il fatto che siamo attrezzati e volenterosi non significa però che non siamo stati travolti dall’emergenza – intende chiarire Barbero – Abbiamo molte difficoltà ed è necessario che le Istituzioni diano una mano a partire dalle Fondazioni bancarie”.