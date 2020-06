Si va verso la conferma delle manifestazioni del settembre astigiano, Cirio: “Entro dieci giorni il programma”

Incontro presso il Palazzo della Provincia di Asti questa mattina, lunedì 15 giugno, tra la Regione Piemonte e le autorità locali per parlare degli eventi autunnali astigiani.

Nell’incontro la Regione ha ribadito la volontà di confermare tutte le più importanti manifestazioni autunnali sul territorio piemontese, comprese quelle del settembre astigiano.

“La Regione è qui presente con una grande rappresentanza per ribadire il nostro sostegno agli organizzatori, anche economico, ma è chiaro che l’organizzazione aspetta alle realtà del posto. Siamo arrivati alla conclusione che mercoledì della prossima settimana, 24 giugno, ci ritroveremo qui per analizzare la proposta del programma delle manifestazioni del settembre astigiano. ”

In questi dieci giorni Comune, provincia, camera di commercio e tutte le realtà coinvolte lavoreranno per organizzare gli eventi, che, come nel caso della Douja, dovranno essere rimodulati e dovranno rispettare le norme previste.