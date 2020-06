Si avvicina l’edizione online di Asti BenEssere: in crescita le iscrizioni

Iscrizioni in forte crescita all’edizione on line dell’iniziativa della Cooperativa della Rava e della Fava ASTIBenEssere in programma venerdì 19 e sabato 20 giugno.

www.facebook.com/astibenessere è il canale web a cui fare riferimento per tutti gli aggiornamenti. La piattaforma zoom sarà utilizzata per le dirette e per partecipare basta inviare richiesta ad altromercato@ravafava.it.

Nella due giorni verranno presentate alcune interessanti pillole di benessere a cura di alcune realtà associative: MicroMegà, associazione che lavora nelle scuole dell’Infanzia e primarie attraverso laboratori linguistici e filosofici ; Chapitombolo Asti e Chapitombolo Academy di Monale storici protagonisti ad ASTIBenEssere quest’anno animeranno la manifestazione con una serie di video e tutorial; EcorNaturasì proporrà una serie di spot su agricoltura biologica e biodinamica e sul consumo consapevole; l’associazione culturale Casa del Teatro 3 l’Arcoscenico sarà presente con letture a cura di Sergio Danzi, Ileana Spalla, Martina Costa e Monica Mana; Masae Takanashi proporrà un tutorila sugli origami; i volontari del LIS – Lingua dei segni italiana presenteranno la propria attività di traduzione e Specchiasol sarà presente con alcuni video di divulgazione sulla tradizione erboristica italiana.

“Un ringraziamento va a Convergenze Concept lab di Clara Ceppa, artigiana della comunicazione, per tutto il lavoro di organizzazione comunicativa dell’evento e per la costruzione della struttura web su cui poggerà ASTIBenEssere 2020” commentano dalla Cooperativa della Rava e della Fava