Settembre astigiano… o Settembre torinese?

Quindi, dopo le settimane del “non uscite di casa” e della linea del massimo rigore, è arrivato il tempo del settembre astigiano. Una decisione del tutto inaspettata, visto che le voci della vigilia prevedevano al massimo un ripensamento sulla Douja, il classico concorso enologico che era già stato annullato dalla Camera di Commercio.

Invece la decisione scaturita dall’incontro tra la Regione e l’Amministrazione locale ha portato ad una sostanziale conferma di tutto il pacchetto del settembre Astigiano.

Una virata a 360 gradi, che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per quanto riguarda i tempi e le modalità di questo cambiamento di rotta. Fermo restando l’auspicio che le condizioni sanitarie da qui a settembre rimangano immutate, anzi migliorino, le modalità di comunicazione forse potevano essere gestite in maniera più cauta.

È fuor di dubbio infatti che la Regione Piemonte abbia sempre sposato una linea contraddistinta da rigore e prudenza: ricordiamo come la nostra regione sia stata l’ultima in Italia ad aprire al servizio ai tavoli nei bar e nei ristoranti, meno di un mese fa. Una linea, forse troppo restrittiva o forse no, ma che sembra stridere molto con l’accelerata degli ultimi giorni, tanto da far tornare in mente ai più il proverbiale “ragazzi, abbiamo scherzato”.

Insomma gli umori della città, riassunti anche dal sindaco in una delle sue ultime dirette, sono di grande cautela mentre l’impressione è quella che il settembre più che ad Asti sia voluto fortemente a Torino. Le spinte per recuperare in toto il settembre Astigiano, anche se in forma ovviamente diversa da quella tradizionale, possono essere motivate da una sorta di vetrina che la nostra regione vuole mettere in atto per dimostrare di aver controllato l’epidemia dopo una fase iniziale in cui era decisamente nell’occhio del ciclone. Il parallelo può venire spontaneo con la Regione Veneto, da tutti additata come modello nella gestione dell’epidemia e che a settembre organizzerà la mostra del cinema di Venezia come tutti gli anni.

Sicuramente la nostra città deve ripartire e niente come le manifestazioni del settembre possono incarnare la sua più vera essenza ed uno spirito di rinascita. Però il nostro territorio deve fare una riflessione seria e matura: dovranno essere le pro loco a decidere il destino del festival delle sagre così come dovranno essere rioni e borghi a decidere quello del Palio. Le tradizioni astigiane sono infatti tali se vengono esercitate in libertà e con almeno quel minimo di entusiasmo che la situazione attuale può concedere: un Palio corso tanto per correre, magari come prova di forza di un ritorno alla normalità (tralasciando il fatto che organizzare un Palio per un comitato non è cosa né veloce né banale) non può di certo fare onore alla propria storia.