“ScegliAMO la Gioia!”: otto cori gospel italiani e una special guest americana insieme… per la Speranza!

Sette cori gospel: Torino Gospel Choir, Asti Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir e Modica Gospel, Choir appartenenti alla Community: «Let’s sing Gospel Connection» insieme agli «Anno Domini Gospel Choir» e alla special guest americana Nikki Potts (Los Angeles, USA) diretti dal M° Aurelio Pitino hanno realizzato un virtual choir, una videoclip con il brano: «The Storm is passing over» (La Tempesta sta passando),… un inno alla speranza!

“Basta avere uno sguardo attento e guardarsi intorno per capire che, ovviamente, non siamo ancora alla normalità. Stiamo lavorando per tornarci. E proprio da questo principio e presupposto che, forse, si riuscirà a guardare con occhio diverso la quotidianità, riscoprendo il valore del tempo, che passa, scorre e fugge, senza aspettare nessuno, di se stessi, dei rapporti più autentici e delle relazioni forti e durature. Stiamo imparando ad apprezzare maggiormente gli abbracci che potremo dare ai nostri familiari, le cene con gli amici e i parenti, le chiacchierate, le canzoni intonate insieme, le passeggiate all’aperto, i caffè bevuti al bar in centro o in riva al mare ed ogni piccolo gesto che avevamo sempre dato per scontato” si legge nella nota degli autori.

“Perché la verità è che è stato necessario perdere parzialmente la libertà per capirne il suo vero valore. «La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene…» affermava Montesquieu ed è proprio vera questa citazione, in particolare nel periodo attuale che stiamo

vivendo, in cui tutto pare non del tutto appianato a causa del Coronavirus e in cielo, all’orizzonte, si intravede ancora qualche nuvola nera… ma, sia lode a Dio, come cantiamo nel brano «The Storm is passing over» (La Tempesta sta passando), ecco, apparire in lontananza

un bagliore, la luce del mattino, una luce di Speranza annunciando che la tempesta sta lentamente placandosi…” si conclude la nota stampa.