Sanremo reagisce alla crisi con un’estate in sicurezza per tutta la famiglia

Il fragore del mare, i sapori di una cena gourmet, l’entusiasmo di fare shopping per le vie del centro, lo svago e l’intrattenimento per tutta la famiglia in una destinazione bella, accogliente e sicura. Sanremo è tutto questo e molto altro ancora.

Anche nell’estate 2020, la città dei fiori è pronta ad aprirsi agli italiani con esperienze di soggiorno a 360°. I delfini del Santuario dei cetacei, i campi da golf, di ippica, la pista ciclabile che corre sul mare. E poi boutique, alberghi e ristoranti rinomati, piazzette ineguagliabili, locali notturni. Sanremo non si smentisce come luogo ideale per un’estate in sicurezza e intimità, con zone pedonali e aree verdi ampie dove rispettare le condizioni di distanziamento richieste senza rinunciare alle relazioni.

Del resto lo sostiene anche l’immenso Pippo Baudo, “Sanremo è Sanremo”, una città unica nel suo genere. E le aziende locali sono già al lavoro per regalare una stagione estiva frizzante assicurando un’attenzione meticolosa alla sicurezza e alla salute dei loro ospiti. Dai ristoranti tipici ai negozi prestigiosi, dalla tranquillità degli stabilimenti balneari alle sgambate sulla Cycling Riviera, saranno osservate scrupolosamente le norme imposte dal Governo e dalle autorità sanitarie territoriali oltre che dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Se rispetto delle regole e sicurezza saranno i tormentoni di questa estate, la città dei fiori non esiterà ad accogliere i turisti ai quali offrirà sempre la miglior esperienza di soggiorno, siano essi adulti che bambini.

Questo anche grazie al grande investimento che la rete di imprese Sanremo On ha fatto sul territorio. Gli oltre 60 membri dell’associazione imprenditoriale locale, infatti, hanno dato vita a un’iniziativa volta a far ripartire l’economia cittadina bloccata dall’emergenza. Una campagna promozionale web e social che dietro un investimento di 70 mila euro, di cui 50 mila provenienti da imprese private, mira a portare il nome “Sanremo” oltre ogni distanza valorizzandone il primato di meta ideale per le vacanze di tutta la famiglia. Il titolo? #Sanremofairumore, dal brano vincitore dell’ultimo Festival della canzone italiana, simbolo di un’Italia che non si è mai arresa, neppure durante i difficili giorni del confinamento.

«Con main sponsor Unogas Energia – ha dichiarato il presidente Roberto Berio – è l’iniziativa più importante che Sanremo On ha intrapreso dalla sua nascita. Una campagna per reagire e che promuove il territorio: una Sanremo tranquilla, sicura, con bel tempo, mare, musica ed eventi. La destinazione ideale dove trascorrere le vacanze in relax e benessere dopo i mesi del lockdown. Lombardi, piemontesi, turisti da tutta Italia vi aspettiamo».

Per essere sempre aggiornato sulle novità della città dei fiori segui i profili Facebook e Instagram di Sanremo On.