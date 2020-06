San Damiano d’Asti oltre il Covid: a luglio il primo evento con una tre giorni enogastronomica

A distanza di quasi quattro mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nell’Astigiano, San Damiano d’Asti guarda verso una nuova normalità.

E’ quanto emerso dal consueto appuntamento con la stampa locale del sindaco Davide Migliasso, anche in questa occasione affiancato dall’assessore Flavio Torchio.

Contagi

“A San Damiano d’Asti risulta solo più un caso di positività che in realtà non è sul territorio sandamianese, in quanto si tratta di un residente che è domiciliato presso una casa di riposo di un altro paese.”

Verde pubblico

Andremo a fare un nuovo intervento di verde pubblico, dopo quello dei cipressi nel cimitero del capoluogo, sabato andremo a piantare 50 nuovi alberi: tigli (così sarà possibile fare anche le ricerche simulate del tartufo), aceri e roveri nel prato comunale in Regione San vincenzo (sotto il pastificio Rey) primo passo per fare un’area attrezzata per picnic, infatti in un secondo momento andremo a mettere anche i tavoli.

Altri interventi di manutenzione ordinaria: nuovo taglio erba presso parchi gioco, sistemazione strade bianche di campagna per il transito dei mezzi agricoli; stiamo conducendo un’attività di tutti i tombini delle via del centro storico per una corretta raccolta delle acque piovane. A breve è previsto un nuovo intervento di pulizia dei fossi.

In seguito alla firma dell’ordinanza per il contenimento dei piccioni, giovedì andremo a posizione le gabbie concesse dalla provincia per catturare i volatili, che verranno liberati altrove, per contenerne il numero.

Lavori pubblici

Abbiamo fatto richiesta contributo per fondi regionale con cui procederemo ai lavori di miglioria su due piazze una in frazione

Vascagliana e una in via Cesare de Bus, alla riasfaltature di due strade una in frazione San Giulio località Castelnuovo (intervento di potenziamento linea fognaria) e una in via San Sebastiano nel concentrico, in prossimità casa della salute (riasfaltatura). Nuova asfaltatura anche in frazione Valmellana.

Terminato l’intervento in Piazza Camisola per avere il nullaosta dell’Asl per avere il riconoscimento come area mercatale.

Centri Estivi

Partito ieri il centro estivo E…state nello sport con 85 bambini, gli altri due partono lunedì, grande partecipazione delle famiglie sandamianesi, quasi tutti esauriti i posti a disposizione (Scuola Maria Teresa 32 iscritti, Estate ragazzi 20 iscritti).

Messa a suffragio

Domenica mattina ore 11,15 presso la chiesa della parrocchia di San Vincenzo verrà celebrata la messa in memoria di tutti i morti per Covid e di tutti quelli che sono morti nel periodo in cui non è stato possibile fare la sepoltura delle parrocchie di San Vincenzo e Vascagliana

Anziani

Il centro anziani ha riaperto ieri, nel rispetto delle prescrizioni: l’orario di apertura è il lunedì mattina e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.

Eliana Gai, presidente, comunica che la presso la Casa di Riposo San Damiano la situazione è sotto controllo e stanno cercando di valutare percorsi in sicurezza per consentire quanto prima la possibilità di visita agli ospiti, per il momento si continua con le videochiamate. Creato un nuovo numero telefonico, sempre attivo, 0141/971334 per potenziare il servizio di chiamate agli ospiti e al personale sanitario. Collegamento diretto con la biblioteca comunale per consegnare direttamente i libri richiesti dagli ospiti presso la struttura della Casa di riposo.

Cantiere lavoro

Il 30 giugno scade il bando per i tre posti del cantiere lavoro over 58, coloro che fanno domanda devono preventivamente contattare l’Inps per ottenere l’ecocertificazione.

Come Unione è attivo anche un nuovo bando per l’acquisizione di tre nuovi cantieri lavoro under 58 (2 a San Damiano e uno a Celle), che si andranno ad aggiungere alle cinque risorse attualmente in servizio (3 a San Damiano; la scadenza è il 24 giugno, documentazione reperibile sul sito dell’unione.

Biblioteca

La biblioteca comunale da lunedì 22 giugno riapre l’accesso al pubblico negli orari ordinari*: una persona sola alla volta che si può fermare al massimo 15 minuti (bambini sotto 14 anni possono accedere con il genitore). Obbligatoria mascherina, temperatura all’ingresso e non si possono toccare i libri.

La presidente comunica che da lunedì sarà possibile scegliere e prenotare tre libri consultando il catalogo online disponibile 0141/982492 o mail biblioteca@comune.sandamiano.at.it

I volumi presi in prestito dovranno essere messi nell’apposito raccoglitore dove resteranno 9 giorni in quarantena.

Previsti nuovi incontri con l’autore e altre iniziative come il cinema all’aperto.

*Lunedì mattino e pomeriggio

Mercoledì, giovedì e venerdì solo pomeriggio

Sabato solo mattino.

Al momento il martedì resta chiusa per la sanificazione.

Cultura

Approvato l’avvio della sesta edizione del premio Osvaldo Campassi e la 23a edizione del concorso letterario Felice Daneo, a breve pubblicate le tracce per entrambi i concorsi.

Eventi e manifestazioni

Flavio Torchio: Questa settimana avremo due importanti incontri, io e la Bolle incontreremo tutte le attività che ruotano intorno al turismo e alle manifestazioni per definire il programma degli eventi di luglio e un programma a più lungo termine per gli eventi estivi e autunnali.

Saremo uno dei primi, se non il primo comune, a presentare un evento vero e proprio: il 17/18/19 luglio Street Food Festival di San Damiano organizzato in collaborazione con l’AICI si svolgerà in Piazza Alfieri, nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid attualmente in vigore. Tre giorni di stand gastronomici, a cui parteciperanno anche tutte le attività del territorio, abbiamo inviato tutte le proloco dell’Unione collinare, alcune hanno già dato l’adesione.

Previsti anche spettacoli con band, per bambini e di showcooking sempre nel rispetto delle prescrizioni, senza vere e proprie sale da ballo.

Collaboreranno anche le palestre di San Damiano, nella giornata di domenica 19 luglio ci sarà anche il mercato dell’antiquariato nelle vie del centro.

Per il mese di luglio abbiamo previsto degli eventi, presumibilmente ogni giovedì, ma è tutto ancora in via di definizione; inoltre cercheremo di organizzare eventi anche in tutti i fine settimana di luglio.