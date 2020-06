San Damiano d’Asti: il bilancio del primo anno dell’Amministrazione Comunale, mentre si lavora per il rilancio post covid

Dopo il primo anno alla guida della città, l’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti, guidata dal sindaco Davide Migliasso, ha fatto il punto con una videoconferenza con la stampa locale su quanto è stato fatto e sui programmi futuri.

Un anno sicuramente condizionato dall’emergenza sanitaria ancora in corso che ha cambiato la vita di tutti e sicuramente reso più difficile il compito degli amministratori comunali.

Davide Migliasso guarda al futuro prossimo presentando le iniziative per rilanciare il turismo:

L’ufficio commercio ha provveduto, nell’ambito della promozione del territorio, a inviare un questionario che abbiamo rivolto a tutte le strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali sandamianesi. Obiettivo fare il punto della situazione e avviare una campagna turistica efficace.

Abbiamo dato a tutti la possibilità di ampliare o istituire i dehor, quasi tutte le attività hanno aderito con risultati davvero ottimi: i dehor danno un senso di maggior accoglienza e maggiore apertura del nostro comune, come ci hanno detto tante persone venute a San Damiano in questi due giorni di mercatini (31 maggio e 2 giugno). Il mercatino dell’antiquariato ha avuto successo nelle due giornate, la prossima edizione sarà domenica 30 agosto (quinta domenica del mese), ma nel mese di luglio una volta alla settimana vogliamo organizzare dei mercatini estivi abbinati agli aperitivi che chiederemo di organizzare ai bar.

Dalla prossima settimana, da lunedì 8 giugno ripartono i mercati in formato tradizionale; verranno fatti controlli affinchè la gente dopo aver fatto gli acquisti esca dall’area mercatale, sono previsti anche dispenser per igienizzare le mani, come quelli che oggi si trovano all’ingresso del comune.

Oggi terzo intervento di sanificazione, intervento di derattizzazione nelle via e nelle piazze del concentrico.

Prima di lasciare la parola agli assessori e ai consiglieri presenti Migliasso è tornato sulla cerimonia tenutasi il 2 giugno per la Festa della Repubblica:

La Festa della Repubblica è andata bene con la partecipazione di diverse associazioni civili e militari, l’amministrazione comunale era presente al completo ringrazio per la sua presenza il comandante della Compagnia Carabinieri di Villanova, capitano Chiara Masselli. Piacevole è stata anche la presenza degli alunni della scuola media, indirizzo musicale, che hanno suonato l’inno, l’alzabandiera e il silenzio.

Nel discorso che ho fatto in conclusione ho voluto ricordare tutti coloro che hanno lavorato in prima linea per questa emergenza sanitaria e tutte le vittime del Covid, ma anche tutti coloro che sono deceduti senza sepoltura. La festa della Repubblica è la festa di tutti gli italiani, ho voluto trasmettere un messaggio di serenità a tutta la cittadinza.

La parola passa a Flavio Torchio, assessore alla viabilità, alle manifestazione e agli affari legali e istituzionali

Da quando ci siamo insediati abbiamo subito affrontato le manifestazioni principali, a partire dalla Barbera Incontra e da quelle estive. Abbiamo mantenuto le manifestazioni storiche e inserito alcune novità, a settembre abbiamo affiancato alla Festa della Birra, la nuova manifestazione chiamata Sipario a chiusura del periodo estivo, coinvolgendo tutte le proloco delle varie frazioni sandamianesi.

In autunno abbiamo avuto la Fiera del Tartufo e del Cappone che sono andate molto bene, molto apprezzate anche le iniziative legate al Natale con la novità del nuovo albero di Natale in materiale riciclabile, successo per il villaggio di Natale che ha visto coinvolte le associazioni sandamianesi, che già avevamo fatto la festa di Halloween riuscita davvero bene. Non poassimo poi dimenticare il presepe vivente, una tradizione a cui vogliamo dare sempre maggiore visibilità.

Per il 2020 avevamo previsto una serie di eventi, ma purtroppo sono stati rinviati per l’emergenza covid, però siamo riusciti a fare un incontro di Aspettando la Barbera Incontra, gli altri invece sono stati sospesi e non annullati proprio per poter prevedere una nuova data.

Per gli eventi futuri La Barbera Incontra stiamo facendo gli incontri online, per il resto speriamo tra luglio e autunno di fare qualche evento in piazza nel rispetto delle norme in vigore.

Anche Migliasso conferma la volontà di ripartire con gli eventi: “Abbiamo fatto un incontro con la proloco sandamiano per organizzare qualche evento in occasione del settembre sandamianese (primo week end settembre) con comici o comunque in forma ridotta, programma verrà definito più avanti. La manifestazione Sipario viene confermata alla terza domenica di settembre.”

“Per quanto riguarda la viabilità – prosegue Torchio – oltre a interventi ordinari (messa in sicurezza strade, pulizia fossi) c’è un progetto che è partito da qualche mese di videosorveglianza del territorio e che nel giro di cinque anni porterà alla copertura completa del territorio del comune.

Come Affari istituzionali e legali a breve avrà inizio lo sportello legale, progetto presentato in campagna elettorale, per i cittadini consulenza gratuita di professionisti. Siamo in attesa del parere dell’ordine degli avvocati per poter partire.”

Interviene il consigliere Mario Franco con deleghe al verde pubblico, agricoltura e protezione civile

“Appena insediati abbiamo dovuto affrontare i danni della tromba d’aria ad agosto, con l’intervento immediato della protezione civile per sistemare subito le strade. Come agricoltura ho seguito le indicazioni degli agricoltori in particolare per i danni causati da cinghiali e capriolo e mi sono relazionato con la provincia.

Con il comune abbiamo tenuto sotto controllo costantemente la situazione delle area verdi, molto apprezzati sono stati i lavori al cimitero.”

Periodo non facile per Laura Balsamo assessore al Bilancio, Urbanistica e Patrimonio

“Abbiamo dovuto fare variazioni di bilancio per via della situazione, sono state molte per allinearci alle necessità; siamo anche però molto riflessivi e scrupolosi anche in questa emergenza, ad esempio abbiamo proceduto a ridurre la tari del 25% per le utenze non domestiche che hanno risentito delle varie chiusure causate dal covid19, abbiamo proceduto alla rinegozazione dei mutui con risparmio di 111 mila euro nel pagamento delle rate, di questi 84mila vincolati a un fondo pro covid; adesso vediamo come andranno le entrate nei prossimi mesi.”

Sia l’assessore Balsamo che il sindaco Migliasso hanno avuto l’occasione di precisare sull’intervento della minoranza (clicca QUI) che chiedeva l’utilizzo di fondi risparmiati dal Comune di San Damiano: “Abbiamo tempo fino a luglio, per cui preferiamo valutare come andranno le entrate nei prossimi due mesi; è chiaro che una parte di quei fondi verranno utilizzati per interventi a favore di cittadini e imprese, ma adesso prendere delle decisioni di un certo tipo è un po’ azzardato; è nostra intenzione di prevedere possibili riduzioni non solo alle utenze non domestiche.”

La parola passa a Valter Omedè, assessore allo sport, alle attività produttive e lavori pubblici

“Dall’inizio del nostro mandato abbiamo realizzato con successo una collaborazione con le società sportive locali, l’obiettivo è quello di creare nuovi spazi e nuove strutture. Il nostro confronto è costante, anche in questa fase abbiamo continuato a sentirci in video conferenza.

Il primo punto che abbiamo affrontato era trovare nuovi gestori del centro sportivo a livello di ristorazione e bar della bocciofila, fulcro degli impianti sportivi; impegno costante e importante dell’amministrazione per non perdere questo e abbiamo trovato le persone giuste per portare avanti questa attività.

Un altro importante intervento è stato il rifacimento del campo da tennis in terra rossa, di cui tutti si lamentano cattivo stato del campo, intervento che ha portato all’aumento delle prenotazioni in quattro mesi abbiamo avuto lo stesso numero di quanto fatto in tutto il precedente anno.

Il comune si è dato da fare per dare il patrocinio ad eventi come la festa dello sport, il torneo di bocce dei comuni, la festa del coni a carnevale presso il centro polivalente. Per quanto riguarda le prossime manifestazioni sportive al momento ovviamente è tutto in standby, il primo punto su cui ci siamo trovati d’accordo è quello di organizzare una gara ciclistica per allievi in memoria di Luigi Sacchetto scomparso nel 1971 a soli vent’anni a causa di un incidente.

Abbiamo riaperto tutti gli impianti per lo sport individuale all’aperto (atletica, tennis e bocce), siamo ancora fermi con lo sport di squadra, ma stiamo lavorando per poter ripartire nella massima sicurezza. Stiamo ricevendo progetti per centri e campi estivi che voglio utilizzare anche gli impianti sportivi, tutti i progetti devono essere approvati dal Comune.

Interventi sulle caldaia delle centrali termiche degli impianti sportivi, quasi 70mila euro di intervento, speriamo di partire entro fine estate per avere centrali termiche nuove nell’inverno.

Progetto di messa in sicurezza delle aree di accesso agli impianti, con l’installazione di telecamere Altro progetto zona di interesse di territorio per creare aree di fitness, sia concentrico che frazioni

Il comune farà di tutto per aiutare lo sport e le società sportive per ripartire dopo questo periodo.

Elisa Bolle vicesindaco con deleghe all’Ambiente, Turismo, Patrimonio e Promozione del Territorio e Bandi per finanziamenti pubblici

“Abbiamo lavorato molto sulla partecipazione ai bandi, portando avanti quelli che erano stati presentati dalla precedente amministrazione a cui va riconosciuto di aver lavorato bene in questo ambito.

Il primo bando a cui noi abbiamo partecipato quello europeo sul wifi, a breve partiremo con l’installazione

Abbiamo partecipato a due bandi gal per sistemare i locali ex carceri per realizzare un centro giovanile, dove saranno fatti corsi di musica, tecnici audio, ed ad un bando regionale per le aree mercatali, mentre stiamo per presentare un altro progetto per sistemare due piazze e asfaltare alcune strade

Per quanto riguarda l’ambiente stiamo organizzando la campagna “San Damiano è casa tua”, contro l’abbandono dei rifiuti problema che si è intensificato in questo periodo di chiusure delle ecostazioni. Abbiamo deciso di lanciarlo perchè è giusto che le persone vengano sensibilizzate al rispetto della città

Infine per quanto riguarda il turismo dobbiamo capire che sarà differente, di prossimità e quindi stiamo cercando di fare sinergia con tutte le attività presenti sul territorio.”

Periodo intenso anche per la consigliera Martina Guelfo che ha la delega ai servizi sociali, sanità e politiche giovanili:

“Periodo pesante dal punto di vista sociale, soprattutto per le famiglie più fragili, abbiamo attivato la colletta alimentare con cui abbiamo raggiunto 24 famiglie per un totale di 80 persone, mentre con i buoni spesa accettato 239 domande 847 persone raggiunte.

Attualmente stiamo lavorando per il progetto “Il mio territorio mi sta a cuore”, per le persone over 58, le domande si possono presentare entro il 30 giugno

Si può ancora chiedere il voucher studio, mentre stiamo lavorando con le associazione e le cooperative per far partire i vari centri estivi.”

La consigliera Ilaria Maccagno ha la delega alla Cultura e all’istruzione

“Seguo in modo particolare la Biblioteca comunale, in questo periodo abbiamo lavorato per mantenere i concorsi Daneo e Campassi, ormai pronti ad uscire, con le tracce definite e i premi confermati.

Per quanto riguarda la scuola siamo sempre stati in stretto contatto con la dirigente scolastica e con l’Istituto Penna, in questo periodo complesso di didattica a distanza; adesso siamo in attesa di linee guida per ripartire a settembre

Insieme all’Associazione Cinema Vekkio stiamo cercando di organizzare il cinema all’aperto, nei prossimi giorni vedremo se sarà possibile.”

A chiudere un breve intervento di Osvaldo Pace, consigliere con delega alla sicurezza e al decoro urbano

“In questo primo anno di amministrazione abbiamo lavorato al progetto per l’implementazione della videosorveglianza, con il consigliere Franco al rifacimento delle piante e stiamo valutando nuove aree verdi.”