Sabato nuovo appuntamento per scoprire i Parchi Astigiani

Visto il grande successo per gli ultimi eventi organizzati nelle aree protette astigiane, il Parco Paleontologico Astigiano propone per questo fine settimana un doppio appuntamento.

Sabato 6 giugno alle ore 15,00 si potrà decidere quale area naturale visitare con le guide del parco: c’è chi sarà più interessato a fare un salto indietro nel tempo di milioni di anni visitando la Riserva di Valle Andona Valle Botto e Val Grande, camminando sul fondale dell’antico Mare Padano e vedendo gli affioramenti fossiliferi, e chi sarà maggiormante attratto dall’eccezionale bosco dal fascino secolare e dal patrimonio naturale ricco di biodiversità del Parco di Rocchetta Tanaro.

Ecco come fare a prenotare l’evento desiderato:

VALLE ANDONA

ritrovo alle ore 15,00 presso la piazzetta del paese, visita alla Riserva, agli affioramenti e alla simulazione di scavo,

per INFO e Prenotazioni: Gianluca Poncini 338 7734437

ROCCHETTA TANARO

ritrovo alle ore 15,00 presso il parcheggio del parco, escursione naturalistica didattica e conoscitiva

per INFO e Prenotazioni: Carlotta Fassone 346 7121839

Per tutta la durata dell’escursione, per tutelare i partecipanti, dovrà essere indossata la mascherina rispettando le distanze di sicurezza (protocollo anticontagio Federparchi).

Costo: 8€ Adulti

6€ Ragazzi fino ai 14 anni

Si ricorda che, vista la natura dell’attività pomeridiana e nel rispetto delle nuove direttive sulla sicurezza, la prenotazione è obbligatoria.