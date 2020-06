Roero Music Fest e Guarene Musica: la musica riparte con la settima edizione del festival con vista sulle colline

Il Roero Music Fest torna per la settima edizione, in programma dal 27 giugno al 12 settembre: il festival internazionale di musica del Roero conferma di essere il grande cartellone estivo del territorio piemontese, ospitando all’interno del programma la rassegna Guarene Musica.

Grazie alla collaborazione dei Comuni di Santa Vittoria d’Alba e Guarene, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Guarene, delle associazioni del territorio, Anforianus e Milleunanota Alba, e con il supporto della Fondazione CRC, saranno allestiti sei concerti che confluiscono nel cartellone generale del Roero Music Fest suddivisi in due eventi del RMF a Santa Vittoria d’Alba e per la prima volta a Cinzano, e altri quattro per la rassegna Guarene Musica.

Come sempre nello spirito del festival, anche quest’anno ci sarà una forte attenzione alle eccellenze artistiche piemontesi e i concerti saranno allestiti in ampi spazi immersi nella natura a contatto con le bellezze artistiche del paesaggio, nel rispetto delle regole vigenti per l’organizzazione di eventi.

Per la partecipazione è consigliata la prenotazione scrivendo a milleunanota.alba@libero.it oppure inviando un messaggio whatsapp al 3347867028. Il pubblico dovrà partecipare munendosi di mascherina.

Programma

27 giugno ore 21.00

Cinzano – Giardino del Turriglio

(in caso di maltempo si terrà alla Confraternita di San Francesco)

Peo Alfonsi & Filippo Cosentino

Suoni di chitarra e del Mediterrano

Peo Alfonsi chitarra classica

Filippo Cosentino chitarra baritona

4 luglio ore 21.00

Anfiteatro della Confraternita di San Francesco (in caso di maltempo si terrà alla Confraternita di San Francesco)

Giuseppe Di Filippo – “Making Monsters”

From Seventies with love

Giuseppe Di Filippo sassofono

Nicholas Remondino batteria

Le successive date sono in collaborazione con la rassegna Guarene Musica

19 luglio ore 21.00

Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Filippo Cosentino trio

Dalla musica barocca al flamenco

Filippo Cosentino chitarra classica

Carlo Chirio basso elettrico

Lorenzo Arese batteria

2 agosto ore 21.00

Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Braxophone 5et

Dal Dixiland a New Orleans, i suoni dello swing nelle colline del Roero

23 agosto ore 21

Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Giuseppe Di Filippo feat. Carlo Actis Dato

Un sassofono per due

Giuseppe Di Filippo sassofono

Carlo Actis Dato sassofono

12 settembre ore 21

Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Guitar Notes

Materiali sonori per chitarra