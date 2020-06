Rocchetta Belbo: approvato il progetto per la sistemazione di strada Minister

La Giunta comunale di Rocchetta Belbo, presieduta dal sindaco Valter Sandri con gli assessori Alessandro Pio e Luca Colombatto, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della strada Minister.

Le opere, progettate dal tecnico comunale Luca Manzo, comporteranno una spesa di 13.603 euro, che saranno finanziate in parte (11.598 euro) grazie all’intervento del Ministero dell’interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei Comuni con una popolazione inferiore a mille abitanti.