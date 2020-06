Riprendono dopo il lockdown le attività di Forza Nuova Asti

Dopo il lock-down la federazione provinciale di Asti riparte, questo venerdì, presso l’Hotel Lis di Viale Rossini 10, si terrà una riunione per presentare il nuovo direttivo provinciale e per pianificare le attività sul territorio. Sarà presente il Coordinatore Regionale Luigi Cortese che dopo aver presentato il direttivo provinciale illustrerà Forza Nuova e le sue attività concatenate, sarà presentato al pubblico anche il sindacato Si.N.La.I. ed i centri servizi Filippo Corridoni oltre a tutte le altre associazioni satelliti del movimento.

“Sarà un momento per riorganizzare le forze e ripartire, visto che da questo lock-down l’Italia ne esce distrutta – dichiara la segreteria provinciale del movimento – la dittatura sanitaria vuole imporre i suoi dogmi per portarci ad essere assoggettati ai voleri dell’élite internazionalista, Forza Nuova in questo giaca un ruolo centrale essendo l’unico movimento anti-sistema ad oggi presente in Italia, da sempre vicini ai figli dimenticati di questo paese, vicini agli italiani oramai stanchi di storie precompilate e servite ad hoc, sempre più italiani si avvicinano e si schierano con noi ed ora è arrivata la volta di portare tutto questo anche nella provincia astigiana”.

L'appuntamento è per domani venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21