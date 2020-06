Riparte il gruppo di lettura alla biblioteca di Santo Stefano Belbo

Dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, riprendono le attività del gruppo di lettura della Biblioteca civica di Santo Stefano Belbo. Si riparte dal confronto sul libro La tregua di Mario Benedetti.

L’appuntamento è per giovedì 25 giugno, alle 21, nei locali della Biblioteca di piazza Confraternita. In questa occasione il gruppo di lettura deciderà testi e date dei prossimi incontri.

La serata è gratuita e saranno adottate misure adeguate a garantire il distanziamento interpersonale tra i partecipanti per assicurare lo svolgimento dell’attività in piena sicurezza.

Per informazioni si può telefonare allo 0141-84.08.94 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.