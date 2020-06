Rinnovo delle cariche alla Sezione UCID di Cuneo: il nuovo presidente è Enzo Castagnotto

Sarà Enzo Castagnotto, il prossimo presidente dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – della sezione di Cuneo. Castagnotto succede a Carla Galfrè che ha retto la presidenza della sezione cuneese per due mandati.

Alla serata dell’insediamento era presente anche il presidente del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’UCID, Paolo Porrino: “Formulo i migliori auguri di inizio mandato a Enzo Castagnotto – ha detto il presidente Porrino nel su breve discorso di saluto – e rinnovo il mio ringraziamento personale, e di tutta l’UCID, a Carla Galfrè, per i due mandati da presidente appena conclusi. Ringrazio per l’accoglienza che mi avete riservato, per l’opportunità avuta per illustrare finalità e organizzazione dell’UCID, a livello di Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, e nazionale. Per il futuro, auguro che la sezione possa consolidarsi e crescere, sempre all’unanimità!.”

Enzo Castagnotto è Direttore operativo alla ESAGON di Cuneo e da 27 anni è Capo educatore dell’AGESCI con incarichi nella Formazione Capi, gestione Campi all’estero (Brasile).

Nella foto da sinistra: Il presidente interregionale UCID Paolo Porrino consegna la targa alla past president della Sezione di Cuneo Carla Galfre e al suo fianco il neo presidente Enzo Castagnotto