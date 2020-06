Rinnovata la convenzione tra la Polizia municipale di Alba e i Comuni di Govone, Castellinaldo e San Martino Alfieri

La convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia locale tra il Comune di Alba e l’Unione Castelli tra Roero e Monferrato è stata rinnovata venerdì 29 maggio nel Palazzo comunale della capitale delle Langhe con la sottoscrizione da parte del sindaco Carlo Bo e del presidente dell’Unione Elio Sorba, anche sindaco di Govone. L’Unione Castelli tra Roero e Monferrato è composta da due Comuni della provincia di Cuneo, Castellinaldo d’Alba e Govone, ed uno della provincia di Asti, San Martino Alfieri.

Con l’accordo, i due enti si impegnano a gestire in modo coordinato i corpi e i servizi di polizia municipale e polizia amministrativa locale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento. La gestione congiunta è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei comuni associati nella vigilanza con l’obiettivo di realizzare economie di scala e riduzioni di costi per un utilizzo più razionale e ottimale delle risorse.

Il Comune di Alba, ente capofila, adotterà tutti gli atti necessari per l’organizzazione, la programmazione e la gestione delle funzioni associate, in particolare delle attività amministrative di supporto direttamente connesse al servizio di Polizia locale come la gestione di tutte le sanzioni elevate, degli incidenti rilevati e dei contenziosi presso il Giudice di Pace. La convenzione, siglata per la prima volta nel 2016, ha una durata di quattro anni e può essere rinnovata attraverso delibere consigliari. Il rinnovo è stato deliberato all’unanimità durante il Consiglio comunale di Alba del 15 maggio. Altre convenzioni similari sono attive con i comuni di Guarene, Castagnito e Diano d’Alba.

Il sindaco di Alba, Carlo Bo, commenta così: “Ci fa piacere proseguire la collaborazione con l’Unione Castelli tra Roero e Monferrato – dichiara -, sinergia utile per un presidio più coordinato ed efficace del territorio. L’accordo non riduce le forze in campo ad Alba visto che gli agenti prestano servizio nei comuni coinvolti fuori dall’orario di lavoro previsto in città, organizzando uscite settimanali con una pattuglia in base alle esigenze”.

“Siamo molto soddisfatti di questa convenzione e della collaborazione con gli agenti albesi – dice il presidente dell’Unione Elio Sorba -. Ha già portato ottimi risultati nei primi quattro anni di attuazione, garantendo una migliore e più capillare presenza sul territorio”.