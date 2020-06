Rimane chiusa la piscina di Codana, riapre quella di Moncalvo ma con restrizioni

Non sarà un’estate come le altre. Ad essere particolarmente colpite dalle normative sanitarie sono le piscine.

Dopo l’annuncio della mancata apertura del parco acquatico Lido di Asti anche la piscina del lago di Codana, a Montiglio Monferrato, rimarrà chiusa.

“Le normative entrate in vigore in ambito COVID19, a livello sia nazionale che regionale, hanno ridotto la capienza e la potenzialità della nostra piscina configurata per accogliere 500 utenti, a poco più di 100 persone – comunicano i gestori – Questo limite, aggravato dalla completa mancanza di sovvenzioni a supporto delle piscine private, non ci permette una gestione economica sostenibile”.

Saranno invece operativi sia il bar che il ristorante aperti già dal 23 maggio.

Da Montiglio a Moncalvo, dove un’altra piscina deve fare i conti con le restrizioni. Le Vallette riaprirà sabato prossimo 13 giugno con orario 10-20, offrendo uno spazio ampio per godersi il sole e rilassarsi. La vasca adulti resterà chiusa, aperta invece quella piccola.

“Quest’anno è andata così, ma abbiamo deciso di riaprire ugualmente, nonostante le difficoltà, la rigidità delle regole che sono state imposte e peggio ancora, l’assenza assoluta di aiuti” dichiarano i gestori sulla pagina ufficiale della piscina.

Tra i servizi offerti ci saranno il bar aperto fino alle 20 ed eventi gratuiti di ginnastica sul prato e acquagym. Ci sarà anche un’area dedicata ai cani con una piccola piscina per rinfrescarsi. Gli amici a quattro zampe inoltre entreranno gratuitamente con uno snack di benvenuto.