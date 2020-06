Riaprono gli sportelli Asp di corso Don Minzoni

Accesso di un solo utente per nucleo familiare, munito di mascherina. La distribuzione dei sacchetti per i rifiuti continua nell’ufficio mobile di via delle Corse

Lunedì 15 giugno riaprono al pubblico gli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni 86, sottoposti a lavori di adeguamento, per garantire il distanziamento sociale.

Gli sportelli del servizio idrico integrato saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8,30 alle 16,30.

Lo sportello abbonamenti parcheggi sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 12,30, e il giovedì anche al pomeriggio, dalle 14,30 alle 16.

I nuovi abbonamenti dei parcheggi ed i rinnovi si possono inoltre effettuare utilizzando la App AstiParcheggi; i nuovi abbonamenti per il trasporto urbano ed i rinnovi si possono effettuare tramite la App AstiSmartBus.

L’accesso sarà consentito ad un solo utente per nucleo familiare, munito di mascherina, previa rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

Le attività dello sportello Ecocentro, riservato alle utenze non domestiche, continueranno ad essere svolte telefonicamente. E’ possibile contattare il numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 12,30.

La distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti proseguirà, in via provvisoria, nell’ufficio mobile collocato, in prossimità della sede Asp, in via delle Corse 2, nei pressi nell’ex Piazza d’Armi.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30; la consegna dei numeri salva coda termina alle ore 12. Gli utenti devono indossare guanti e mascherina, rispettando la distanza di almeno un metro tra di loro.