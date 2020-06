Riapertura delle sale gioco e scommesse, severe regole dei Monopoli in caso di violazione delle norme

Il DPCM dell’11 giugno ha dato il via libera alla riapertura, a partire dal 15 giugno, delle sale gioco, sale scommesse e sale bingo, un tema che sembra stare a cuore a molti italiani e che fa riflettere. Le disposizioni riguardanti la riapertura, però tira in ballo le Regioni e le Province Autonome.

Infatti, l’art. 1 , comma 1, lettera l) prevede che “le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10”.

Se arriverà dunque il via libera dalla Regione Piemonte, riapriranno, altrimenti no. Diverse le regole a cui devono sottostare per la riapertura (per consultarle clicca QUI), e rigide le sanzioni che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno previsto in caso di violazione, che vanno dalla diffida al rispetto della norma, fino alla sospensione per un massimo di 5 giorni in caso di recidive. Per consultarle nel dettaglio clicca QUI.