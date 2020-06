Rasero: “Torniamo a parlare del PUT: isola pedonale per il 30% del centro e scompare il parcheggio interrato in Piazza Alfieri”

Dopo i mercati, che da questa settimana ritornano quasi come nel periodo precovid, altri passi verso una nuova normalità ad Asti.

Durante la sua consueta diretta facebook, infatti, il sindaco di Rasero ha annunciato che giovedì tutte le commissioni consigliari si riuniscono insieme per parlare del Piano Urbano del Traffico: “Fin dall’inizio è stato inteso come un lavoro aperto, ho sempre detto che avrei accettato i suggerimenti e proposte che potevano arrivare da associazioni, minoranza; un dibattito che ha portato cambiamenti anche importanti, come l’ampliamento dell’isola pedonale che sarà allargata al 30% del nostro centro contro il 2/3% di quando ci siamo insediati. Un’altra importante novità è che scompare il parcheggio interrato in Piazza Alfieri, stiamo valutando soluzioni alternative.”

Prima di riportare i dati del bollettino giornalieri, Rasero ha aggiornato la situazione all’Ospedale Cardinal Massaia: “non ci sono positivi in terapia intensiva e si va verso lo svuotamento di un altro reparto covid, che può tornare alla sua funzione abituale per recuperare l’arretrato che si è accumulato in questo periodo.”