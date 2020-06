Ad Asti si lavora di notte sulle strade della città. Gli interventi di sistemazione degli asfalti nella zona della rotonda dell’Obi e in piazza Torino sono stati effettuati nelle ore notturne: “Per non appesantire la viabilità in due zone già molto trafficate – spiegano il sindaco Rasero e l’assessore ai Lavori pubblici Stefania Morra – Un altro intervento sull’asfalto è quello già programmato in corso Dante, nel tratto da piazza Alfieri (altezza San Paolo) e piazza Martiri. Anche in questo caso gli interventi si svolgeranno di notte”.

Intanto è prevista per fine giugno la modifica della viabilità su piazza Alfieri, non appena saranno terminati gli interventi preparatori come la modifica della segnaletica e lo spostamento delle fermate dei bus. Tramontato il progetto di realizzazione del parcheggio sotterraneo, con le nuove regole le auto potranno circolare solo sul lato dei Portici Pogliani con doppio senso di marcia. Sempre su questo lato ci saranno le nuove fermate dei bus nei due sensi di marcia, ma anche i nuovi accessi al posteggio: sul lato Prefettura e Portici Rossi. L’anello sul lato dei Portici Anfossi sarà trasformato in Ztl, fino a piazza Libertà compresa. Sarà inoltre inserito il doppio senso di marcia su corso alla Vittoria (tra corso Einaudi e piazza Alfieri).

Intanto sono arrivati i contributi a copertura delle spese dei cinque interventi realizzati dal Comune di Asti nei territori colpiti dall’alluvione del 21-25 novembre 2019: lavori già eseguiti, oggi compresi nell’elenco dei lavori finanziati attraverso la Protezione civile e la Regione. Ad Asti sono stati assegnati 295 mila euro, finanziamento che copre le spese già sostenute per cinque cantieri già conclusi. A Bricco Gianotti, a San Marzanotto, 30 mila euro per risistemare la strada comunale. Ripristinati i cedimenti di strada a causa di frane a Serra San Domenico in frazione San Marzanotto (55 mila euro), in strada Vadereglio (55 mila euro) e in strada Valmolina (40 mila euro) in frazione Mombarone, a Bricco Roasio in frazione Valmanera (115 mila euro).