Progetto della Provincia di Asti “decido io”: riparte la formazione online degli amministratori astigiani

Dopo la realizzazione del residenziale del progetto “Decido io!” presentato dalla Provincia di Asti – Ufficio Politiche Giovanili – rivolto a giovani amministratori di età inferiore ai 35 anni o di nuova nomina, riparte, in collaborazione con Anci Piemonte, la realizzazione delle attività di formazione del progetto, attraverso la sperimentazione dei corsi online.

“Siamo molto soddisfatti di ripartire – dicono il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco e il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Marco Lovisolo – con l’avvio online del progetto, dopo il periodo emergenziale conseguente al Covid_19. La Provincia di Asti continua ad attivarsi ed essere presente sul territorio astigiano. La formazione verterà su vari temi: riforme istituzionali, legalità, trasparenza, associazionismo, finanza locale federalismo fiscale, patto di stabilità, servizi pubblici locali, ambiente, territorio, sviluppo sostenibile, politiche giovanili, servizio civile, finanziamenti europei, turismo e manifestazioni, sport & cultura e saranno anche interessate le associazioni di settore Anci, Uncem ed Anpci”.

L’iniziativa è stata finanziata dal bando regionale “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio” con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e della Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale).

I corsi online sono gratuiti e aperti agli amministratori locali, con priorità di iscrizione ai giovani.

La prima lezione sperimentale si svolgerà lunedì 15 giugno 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a cura di Andrea Genova, Presidente della Coop. O.R.So. di Torino – sul tema delle Politiche Giovanili: a seguire un confronto tra i partecipanti.

Gli interessati che non si sono ancora iscritti al progetto del progetto della Provincia di Asti, per partecipare alla lezione, potranno accreditarsi direttamente sul sito https://www.formazione.ancipiemonte.it/event-organizer/provincia-di-asti/ di Anci Piemonte entro giovedì 11 giugno 2020. Per registrarsi: https://www.formazione.ancipiemonte.it/events/at-webinar-politiche-giovanili/