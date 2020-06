Principio d’incendio in un ristorante ad Asti

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio ad Asti per un principio d’incendio in un ristorante in zona Via Monterainero.

Il focolaio si è sviluppato nella cappa della cucina del ristorante, dove non vi erano in quel momento clienti; il fumo si è propagato anche nei piani superiori del palazzo in cui si trova il ristorante.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato subito spento e la zona messa in sicurezza: per sicurezza sono stati evacuati alcuni alloggi durante le operazioni, ma non ci sono stati danni allo stabile e le persone hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso ad una persona rimasta intossicata, valutata dai sanitari con codice giallo.