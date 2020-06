Polo Cittattiva Astigiano Albese: in videoconferenza la discussione su “L’antifascismo non serve più a niente”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Polo Cittattiva per Astigiano e Albese

Ad un anno di distanza dalla raccolta firme “Io non ci sto” del Polo Cittattiva per Astigiano e Albese, non è più una collina ad essere sfregiata con il simbolo dell’ideologia nazista, ma un luogo della Memoria di Cuneo: nella notte del 31 maggio una svastica è stata tracciata all’ ingresso del Parco della Resistenza.

La ripartenza delle attività sociali, dopo le limitazioni per l’emergenza COVID19, vede ripresentarsi ancora un atto spregevole, esempio di come si possa fare un cattivo uso della libertà: facendo apologia di un regime criminale verso cui la nostra comunità esprime tutta la propria indignazione.

Come presidio della memoria della Resistenza nel Roero, in rete con altre associazioni e istituti che condividono i principi dell’antifascismo, rispondiamo invitando tutti al prossimo incontro con lo storico Carlo Greppi, giovedì 11 giugno alle 18, per la discussione su “L’antifascismo non serve più a niente”.

Vale ancora oggi, mai come oggi, la ferma difesa dei valori della Resistenza contro l’attacco dei sostenitori di razzismo e disuguaglianza sociale.

http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?p=2692Polo

Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese

Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti

ISRAT – Istituto Storico della Resistenza di Asti

Associazione “Franco Casetta” di Canale