Per GAIA spa un utile di oltre un milione di euro con politiche ambientali e sociali volte ad uno sviluppo sostenibile

Il CdA di Gaia spa sottoporrà all’Assemblea dei Soci il Bilancio di Esercizio 2019 presentando un utile finale pari a 1.011.623 di euro. Un bilancio, quello approvato dal Consiglio di Amministrazione, che racconta il buon stato di salute dell’azienda tramite i molti indicatori non solo economici, ma anche ambientali e sociali, come richiesto da una moderna azienda che guarda allo sviluppo sostenibile.

DATI AMBIENTALI

Sono 192.910 le tonnellate di rifiuti trattati nel 2019 (+23,7 % rispetto al 2018), di cui 55.406 t (+41,49% rispetto al 2018) all’impianto di valorizzazione (carta, plastica, lattine e ingombranti), 46.115 tonnellate al TMB (Trattamento Meccanico Biologico) dei rifiuti indifferenziati (quantità sostanzialmente invariata rispetto al 2018), 6.940 tonnellate al compostaggio (in calo del 49,37% per il fermo impianto dovuto ai lavori di ristrutturazione che ne hanno determinato la chiusura da maggio 2018 a novembre 2019), 75.056 tonnellate smaltite in discarica (in aumento del 58%) e 9.394 tonnellate di rifiuti intercettati nelle 12 Ecostazioni di GAIA (+1,62% rispetto al 2018).

Grazie alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come il biogas generato dalla discarica, passata da 4,93Gj nel 2018 a 6,49Gj nel 2019 (+31%), le tonnellate di CO2 evitate sono passate da 9.913 t a 13.783 t (+39%) e l’emissione di tonnellate equivalenti di CO2 per ogni tonnellata di rifiuti trattata da GAIA è diminuita da 0,116 nel 2018 a 0,109 tCO2eq nel 2019.

DATI ECONOMICI

Con un fatturato complessivo di 23.059.011 di Euro, il Bilancio del 2019 chiude con un Ebitda (ovvero gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti, ndr) di 4.871.539 € (più del doppio di quanto ottenuto nel 2018 con un Ebitda di 1.869.959 €), un utile netto di 1.011.623 € (+26% rispetto al 2018) e una florida posizione finanziaria netta di 11.848.790 C. Nel 2019 GAIA ha investito 7.816.000€ dopo che nel 2018 già erano stati investiti 5.823.033€ per realizzare la strategia decisa con il Piano Industriale in atto, che ha visto coinvolti soprattutto l’impianto di compostaggio e la discarica per rifiuti non pericolosi con la nuova Vasca C1.

DATI SOCIALI

I lavoratori di GAIA sono saliti a 143. Sempre molto alta l’attenzione agli aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro che ha ulteriormente abbassato l’indice di frequenza degli infortuni da 24,49 del 2018 a 18,39 nel 2019. Uno studio di Utilitalia del 2019 afferma che l’indice di frequenza medio delle 15 aziende più virtuose nel settore ambientale in Italia è 27,2: GAIA in questi ultimi 3 anni ha sempre avuto una minor frequenza di infortuni.

Tutti questi (e molti altri) dati sono riepilogati nel Bilancio di Sostenibilità, il documento che da 13 anni GAIA realizza mettendo in correlazione le prestazioni economiche con quelle ambientali e quelle a rilevanza sociale. Si tratta di un report sempre più diffuso (dal 2017 è obbligatorio per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di interesse pubblico”) e che GAIA realizza in conformità allo standard GRI (Globo’ Reporting lnitiative Sustainability Standards) utilizzando esclusivamente le competenze e le professionalità interne all’azienda.

Il Bilancio di sostenibilità sarà disponibile sul sito di GAIA www.gaia.at.it e quest’anno, per agevolare il dialogo con gli stakeholder, l’ufficio comunicazione ha realizzato anche un video in cui si evidenziano i principali dati dell’azienda astigiana.

“I risultati del 2019” commenta il presidente di GAIA, l’ing. Luigi Visconti, “positivi per il sesto anno consecutivo, sono testimonianza di un’azienda che gode di ottima salute, diventata un’eccellenza nel panorama nazionale. Tali risultati sono frutto di un serio Piano Industriale e della costante attività professionale di tutti i dipendenti che desidero ringraziare”.