Parliamo di gomme: cosa c’è’ da sapere

Freddo, ghiaccio, neve, vento….l’ inverno anche quest’ anno ha colpito pesantemente la nostra penisola creando non pochi problemi agli automobilisti e ai motociclisti che hanno percorso le nostre strade.

Pertanto è fondamentale utilizzare le gomme corrette per la stagione per salvaguardare la nostra sicurezza, ma anche il portafoglio ne gioverà in caso di controllo di Polizia.

Le sanzioni pecuniarie infatti per coloro i quali venissero fermati e non fossero in regola con la legge vigente sono altissime arrivando anche oltre i mille euro ed è utile ricordare che è applicabile anche per le due ruote.

Naturalmente il cambio gomme non è richiesto solo nella stagione invernale quando le condizioni meteorologiche sono più avverse ma anche in previsione dell’estate e di asfalti bollenti, alla scadenza di legge del 15 maggio; anche in questo caso infatti sono previste sanzioni se non effettuato.

Per capire quale tipo di gomme montare sulla nostra auto ci si può rivolgere al nostro gommista di fiducia ma si può facilmente, in autonomia, rilevarlo dal Libretto di Circolazione.

Con questa informazione potremo rivolgerci anche al mercato virtuale, il web, dove sempre più automobilisti vanno a cercare le migliori marche ai prezzi più competitivi.

I negozi on-line di pneumatici, oggi sempre più presenti nel web, non solo ci offriranno un'ampia scelta di prodotto che difficilmente troveremmo dal solito gommista di riferimento, troveremo anche molto spesso la spedizione gratuita con recapito presso l'officina di montaggio e un'eccellente assistenza.

Il controllo periodico dello stato delle nostre gomme, la conoscenza delle norme del Codice della Strada, uno stile di guida accorto e un occhio al web saranno gli elementi indispensabili per coniugare al meglio le esigenze della nostra auto e del nostro portafoglio.