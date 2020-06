Parliamo di gomme……

Fondamentale, prima di iniziare un viaggio, accertarsi dello stato delle gomme. Devono essere perfettamente in ordine, non usurate e con la giusta pressione, sono l’unico punto di contatto tra la nostra auto e la strada, per questo non bisogna sottovalutarne l’ importanza.

Gli pneumatici infatti svolgono compiti importanti, a partire da quello apparentemente più banale e scontato ovvero sostenere il peso di auto e occupanti.

L’azoto e l’aria al loro interno agiscono come una molla, assorbono le asperità del fondo stradale e contribuiscono a farci viaggiare con un maggiore comfort.

Trasmettono le forze laterali consentendo all’auto di girare e sterzare

Trasmettono le forze longitudinali, grazie alle ruote l’auto può muoversi avanti e indietro.

E’ facile quindi capire perché, se vogliamo viaggiare in sicurezza, dobbiamo dedicare un’attenzione speciale alle gomme.

Attenzione a gomme troppo usurate o di qualità scadente, non garantiscono aderenza e spazio di frenata e diminuiscono le performance dell’ auto.

Attenzione alla pressione, se troppo bassa, aumentano gli spazi di frenata, aumenta l’usura, aumentano i consumi di carburante e le emissioni di CO2, lo sterzo diventa più pesante e complessivamente si ha una minor sicurezza e ci si espone più facilmente al rischio di incidenti.

Si potrebbe per esempio rischiare che, viaggiando a velocità elevate, lo pneumatico scoppi.

Anche una pressione eccessiva però rende la guida pericolosa perchè la frenata diventa più difficile da controllare e avremo problemi di tenuta di strada dell’auto oltre a consumare, anche in questo caso, le gomme più velocemente.

Le gomme infatti toccano il suolo con una superficie minore e eventuali urti non vengono assorbiti correttamente, vale a dire che se accidentalmente tocchiamo un marciapiede per esempio, potrebbero più facilmente rompersi.

La prassi più corretta chiederebbe una verifica al mese a gomme fredde, consultate il manuale della vostra auto per trovare l’indicazione della pressione ideale.

Mediamente gli pneumatici andrebbero sostituiti sempre in caso di forature, danneggiamenti o urti, in caso di utilizzo a velocità elevate per un tempo prolungato e comunque se hanno oltre 6 anni di vita o se sono stati prodotti da oltre 10 anni.

E’ utile sapere che gli pneumatici montati sullo stesso asse devono essere uguali e che nel caso ci fosse una differenza di spessore tra i due di oltre 1,5 mm vanno comunque sostituiti.

E’ sempre consigliabile sostituire contemporaneamente tutti e 4 gli pneumatici, questo ci garantisce una maggiore sicurezza, soprattutto nel caso di gomme invernali.

Si è meno drastici parlando di gomme estive o 4 Stagioni per le quali è possibile anche sostituirne solo due, purché sullo stesso asse più consumato.

Scegliere la gomma ideale per la nostra auto non è spesso cosa facile, sono molte le variabili: tipo di auto, stile di guida, zone di percorrenza, città, strade extra-urbane o autostrada.

Ogni auto è diversa così come ogni esigenza di chi la guida, per questo è fondamentale avere uno specialista a cui rivolgersi che aiuti a fare la migliore delle scelte.

Lo troveremo in negozi on-line come webpneumatici.it , dove la gamma di marchi, tipi, modelli di pneumatici è infinita, i prezzi sono estremamente competitivi e la professionalità è di casa.

Se il montaggio rappresentasse un problema, avremo a disposizione un elenco di officine convenzionate a cui rivolgerci che riceveranno le gomme e si occuperanno di montarle..

Molti si chiedono se è possibile allungare la durata di un pneumatico. La risposta è si.

Ovviamente tutte le gomme si consumano e invecchiano ma uno stile di guida corretto e una buona manutenzione ne allungheranno la vita.