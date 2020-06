Nuovo Direttore del Distretto Asl Asti, incarico affidato ad Antonio Parisi

Sarà il dottor Antonio Parisi a ricoprire l’incarico di Direttore Facente Funzione del Distretto ASL AT. Lo comunica l’Asl AT in una nota ufficiale. Parisi subentra alla dott.ssa Caterina Corbascio, che ha ricoperto l’incarico ad interim durante l’emergenza Covid-19, in seguito alla rinuncia del dott. Claudio Sasso, e si occuperà dei rapporti con i medici di base e delle strutture presenti sul territorio.

Classe 1956, si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Genova conseguendo poi un Master di II° livello in “Management delle aziende sanitarie” presso il dipartimento di economia aziendale dell’università di Pisa, e risultando Idoneo al Corso di Formazione in “Management Sanitario per Dirigenti di Strutture Complesse”. Attualmente dirigente medico territoriale, dal 2008 è responsabile della Struttura Organizzativa Semplice di Diagnostica e Telemedicina per le Case della Salute e responsabile della Struttura di Coordinamento Clinico ed organizzativo. Negli anni di servizio presso l’azienda sanitaria astigiana è stato anche direttore dei distretti Asti Nord ed Asti Sud.

“Desidero ringraziare la Direzione Aziendale – sottolinea Parisi – per la fiducia riposta e per l’importante riconoscimento professionale. L’impegno cui mi accingo verrà rivolto ad assicurare le risposte alle diverse esigenze del territorio Astigiano: dall’emergenza pandemica in corso, alla gestione dei tempi di attesa, fino alla ripresa del cantiere Valle Belbo. Obiettivi ambiziosi che l’azienda saprà perseguire in funzione della necessaria implementazione dei servizi territoriali.”

Dalla Direzione di ASL AT arrivano gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore “al fine di una proficua collaborazione nell’interesse e per il bene dei pazienti”.