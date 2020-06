Nuovo consiglio direttivo per il Lions Club Asti Host

La presidenza della Dr.ssa Federica Oddone nell’emergenza Covid19 è riuscita a rafforzare ulteriormente il congenito spirito filantropico del Lions Club Asti Host, emanazione territoriale della più grande organizzazione di servizio del mondo.

Si è già realizzata infatti la raccolta fondi con gli altri club astigiani di quasi 100.000 euro a favore della Terapia Intensiva dell’ospedale di Asti, beneficiato in precedenza da donazioni lionistiche in altri vari reparti, mentre prima della chiusura dell’anno sociale sono in programma ulteriori interventi a favore delle persone più in difficolta.

Nel frattempo i soci del club, coordinati dalle videoconferenze del consiglio direttivo, hanno telematicamente votato i nuovi componenti dirigenziali per l’anno sociale 2020/2021 che risultano i seguenti: presidente Massimo Cellino, vice presidenti Francesco Scalfari e Simona Bottero, segretario Massimo Massobrio, cerimoniere Andrea Brignolo, tesoriere Gianmaria Piacenza, consiglieri Alessandro Agostinucci, Paolo Camagna, Alfredo Cicero ed Ezio Mosso, censore Mario Fogliotti, revisori dei conti Giorgio Gili, Ezio Claudio Pia e Massimiliano Soldati, Leo advisor Marco Gonella, addetti stampa Andrea Brignolo ed Ezio Mosso.

Il cinquantenne neopresidente, in carica dal luglio prossimo, è un ingegnere idraulico specializzato in produzione di energie rinnovabili, dirigente della multiutility Egea di Alba; socio dell’Asti Host da pochi anni ha già palesato un profondo senso lionistico partecipando da volontario alla Convention mondiale di Milano del 2019 e avendo già servito il club come vicepresidente. A breve il cambio di consegne con la prossima past presidente Federica Oddone.