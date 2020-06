Nova Coop, assemblee separate: ad Asti si vota fino al 15 giugno per approvare il bilancio 2019

Avranno tempo fino a lunedì 15 giugno per esprimere il proprio voto i Soci Coop della provincia di Asti, voto necessario ad eleggere il rappresentante che prenderà parte all’assemblea separata insieme al presidente e al segretario per l’approvazione del bilancio civilistico 2019.

Quest’anno, in ottemperanza alle misure di distanziamento sociale necessarie per ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, la partecipazione potrà avvenire soltanto a distanza. I soci avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza via fax al numero 011.6508053, tramite posta certificata all’indirizzo assemblee@pec.novacoop.coop.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Studio Irrera – Corso Marconi 7 – 10025 Torino. In alternativa i soci potranno compilare la delega direttamente presso il Patronato di via Augusto Monti 2, essendo ancora chiuso per ristrutturazione il punto vendita di Asti, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 17.15. Per conoscere i dati del bilancio e nominativi dei delegati consultare il sito www.vivicoop.it o recarsi in patronato.

La chiamata si rivolge ai 3.438 soci (+ 118 rispetto al 2018) del presidio di Asti che nel 2019 ha organizzato iniziative di Educazione al Consumo Consapevole in 3 classi degli istituti scolastici della provincia per un totale di 55 studenti coinvolti e ha curato la raccolta di beni alimentari per le persone in condizioni di difficoltà destinandoli alla Onlus “Rinascita Associazione di Solidarietà” del capoluogo, testimoniando attivamente l’impegno concreto di Nova Coop per generare valore per i territori in cui è presente. Nel 2019 il punto vendita di Asti ha erogato 50.601 bollini nell’ambito della campagna “Coop per la scuola”, grazie ai quali è stato possibile finanziare l’acquisto di materiali didattici, articoli di cancelleria, dispositivi informatici e per la didattica digitale. Il presidio ha inoltre organizzato degustazioni di prodotti a marchio Coop presso il punto vendita, attività di sostegno e a scopo benefico e raccolte di materiale scolastico.

I soci potranno formulare domande sull’ordine del giorno alla cooperativa e farle pervenire, entro l’8 giugno, tramite form sul sito, raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede centrale Nova Coop o scrivendo a soci.consumatori@novacoop.coop.it. Le risposte saranno rese disponibili sul sito www.vivicoop.it entro il 10 giugno. L’esercizio 2019 si è rivelato particolarmente positivo per Nova Coop che ha potuto chiudere il Bilancio civilistico con un fatturato di 1,063 miliardi di euro e un utile netto di oltre 13,6 milioni di euro.